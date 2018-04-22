Сын Тома Круза и Николь Кидман стал рыбаком

График дня парня далек от голливудского образа жизни: уже в пять утра он отправляется на лодку и контролирует работу рыбаков-туристов до позднего вечера. Целый день он чистит пойманную рыбу и наводит порядок в каютах гостей.

Интересно, что до переезда в Клирвотер Круз-младший успел зарекомендовать себя в качестве прекрасного диджея. Уже с 16 лет он получал высокие гонорары и собирал полные залы поклонников. Сейчас журналисты пытаются выяснить причины столь резких перемен в жизни отпрыска знаменитых родителей.

«Я хочу начать свою собственную жизнь, а не плыть по течению неразборчивых обстоятельств», — цитирует слова Коннора Vladtime.

При этом именно в Клирвотере находится центральная резиденция церкви сайентологии, в атмосфере которой воспитывался Коннор. По некоторым данным, Том Круз также переехал в городок на постоянное место жительства.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Том Круз продает свой особняк в западной части Голливуд-Хиллз. Двухэтажный дом с тремя спальнями в европейском стиле расположен на холме. Внутри сводчатые потолки, панорамные виды, дубовый пол. Есть гостевой дом, в котором имеется собственная кухня, четыре спальни и столько же ванных комнат, а также флигель, который можно использовать как винный погреб. Запрашиваемая цена за дом не меньше 12 995 000 долларов.

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