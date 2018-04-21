Глава подмосковных Люберец присоединился к субботнику

Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий помог жителям городского округа убрать территорию возле Малаховского озера во время субботника, сообщили в пресс‐службе Правительства Московской области.

Погода радует нас теплым весенним солнцем. В Люберцах начался общеобластной субботник. Вместе с жителями приводим в порядок наш любимый город и поселки: убираем дворы, зоны отдыха, территории школ и социальных учреждений. Присоединяйтесь! Свежий воздух и хорошая компания — лучший подарок на выходных

— Владимир Ружицкий

В пресс-службе сообщили, что в глава Люберец сгреб граблями прошлогоднюю листву и помог убрать территорию возле Малаховского озера.