Глава подмосковных Люберец присоединился к субботнику 

Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий помог жителям городского округа убрать территорию возле Малаховского озера во время субботника, сообщили в пресс‐службе Правительства Московской области.
Погода радует нас теплым весенним солнцем. В Люберцах начался общеобластной субботник. Вместе с жителями приводим в порядок наш любимый город и поселки: убираем дворы, зоны отдыха, территории школ и социальных учреждений. Присоединяйтесь! Свежий воздух и хорошая компания — лучший подарок на выходных
— Владимир Ружицкий
В пресс-службе сообщили, что в глава Люберец сгреб граблями прошлогоднюю листву и помог убрать территорию возле Малаховского озера.
21 апреля в Подмосковье проходит общеобластной субботник, порядок наводят в каждом дворе и городе региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также присоединился к мероприятию в поселке Архангельское Красногорского городского округа. К участию в субботнике также привлечены управляющие компании, образовательные, промышленные и торговые учреждения.