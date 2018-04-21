В Саратовской области карантин сняли в 10 селах и поселках

Саратовской области в 10 населенных пунктах сняли запрет, связанный с карантином по заболеванию бешенством животных.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, в селах Камышево Дергачевского и Михайловка Калининского района карантин объявили с 5 апреля этого года.

А днем позже ограничение ввели в селе Красноармейское Энгельсского района. Далее, с 9 апреля, карантин назначили в селе Куровка Новоузенского района, а с 12 апреля — в селах Анастасьино и Монастырское Калининского, Александровка Марксовского района. Напомним, что с 16 апреля в список пунктов с ограничениями санитарного характера попало ЛПХ вблизи села Карпенка Краснокутского района, а так же поселок Приволжский Энгельсского района и село Ивантеевка.

Все необходимые меры в этих селах и поселках предприняты, прививку сделали 1,4 тысячам животных. И теперь, после снятия карантинных мер, в эти населенные пункты можно ввозить и вывозить животных.