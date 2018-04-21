Реставрация храма Рождества Христова в Мытниках завершится в этом году

Еще одна православная святыня в Подмосковье скоро вернется к жизни. В деревне Мытники Рузского городского округа продолжается восстановление Христорождественского храма, почти полностью разрушенного в годы советской власти. Сегодня на главном куполе церкви установили новый освященный крест.

Главный символ русской православной церкви пока еще на земле, но уже сверкает в лучах солнца. На чин освящения креста собрались десятки прихожан из окрестных деревень.

Храм Рождества Христова в Мытниках построили в 1726 году на деньги проживавшего в окрестностях полковника Алексея Жеребцова . Архитекторы постарались придать своему творению стилистику русского ампира. Позднее у церкви появились две пристройки, что окончательно укрепило ее историческую самобытность.

Приделы очень редкие здесь. Мученика Харалампия — южный придел. А северный придел — во имя пророчицы Анны и Симеона Богоприимца. Очень мало у нас таких приделов. Можно сказать, в этом смысле храм уникальный

— Игорь Лепешинский, протоиерей, благочинный Рузского округа.

Более двух веков Христорождественский храм был центром жизни Мытников и всех соседних деревень. Так бы продолжалось и далее, не наступи для православной церкви времена гонений.

В 1934 году по распоряжению Московского облисполкома храм закрыли, и началась черная страница в его истории. Алтарь превратился в склад химических удобрений. Своды и стены начали стремительно разрушаться, а некогда притягивавшие взор фрески впоследствии оказались практически полностью утраченными. На сегодня сохранились лишь единичные фрагменты настенной росписи.

Как говорят специалисты, еще два-три года, и на месте храма остались бы одни руины. Но в 2017 году, благодаря программе Благотворительного фонда Московской епархии по возрождению порушенных святынь, здесь началась реставрация.

Выполнены работы по восстановлению стен, кровли. Полностью восстановлена апсида, поскольку она была совсем не пригодна для службы. Полностью сделана отмостка, восстановлен белый камень

Сегодня у деревенской церкви — второй день рождения. Освященный православный крест возвращается на свое место.

Всего за два года Благотворительный фонд начал восстановительные работы в 30-ти подмосковных храмах. Восемь из них уже полностью отреставрированы. Христорождественская церковь в Мытниках окончательно вернется к жизни до конца этого года.