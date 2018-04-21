Чиновник МВФ предупредил об ухудшении экономической ситуации в АТР при обострении торговых противоречий 

Вашингтон, 21 апреля /Синьхуа/ — Принятые некоторыми странами протекционистские меры усилили торговые трения и создали угрозу для роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/. Об этом в пятницу заявил директор азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Чангюнг Ри.
Чиновник МВФ на посвященной экономическим перспективам АТР пресс-конференции отметил, что странам необходимо улаживать торговые трения через существующие и основывающиеся на правилах многосторонние механизмы, добавив, что в торговых войнах не бывает победителей.
Чангюнг Ри подчеркнул, что нынешняя многосторонняя торговая система дала весьма мощный импульс экономическому развитию АТР, тогда как сам регион сыграл большую роль в защите и совершенствовании многосторонней системы мировой торговли. Азиатские экономические субъекты способны внести больший вклад в защиту многосторонней торговой системы путем дальнейшего продвижения реформ, повышения качества экономического роста, расширения открытости сферы услуг и т.д.
Заместитель директора азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Маркус Родлер отметил, что экономика АТР получает огромную пользу от мировой торговли. По его словам, высокоэффективная глобальная цепь поставок приносит выгоду не только азиатским странам-производителям, но и странам-потребителям, таким как США. Поэтому открытая многосторонняя торговая система крайне важна для глобальной цепи поставок.
М. Родлер подчеркнул, что МВФ позитивно оценивает перспективы китайской экономики. Он считает, что КНР продолжит сокращать разрыв с развитыми экономическими субъектами, сохранит высокие темпы роста производительности и продолжит продвигать реформы экономической структуры. —0—