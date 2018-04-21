Чиновник МВФ предупредил об ухудшении экономической ситуации в АТР при обострении торговых противоречий

Вашингтон, 21 апреля / Синьхуа / — Принятые некоторыми странами протекционистские меры усилили торговые трения и создали угрозу для роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/. Об этом в пятницу заявил директор азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Чангюнг Ри.

Чиновник МВФ на посвященной экономическим перспективам АТР пресс-конференции отметил, что странам необходимо улаживать торговые трения через существующие и основывающиеся на правилах многосторонние механизмы, добавив, что в торговых войнах не бывает победителей.

Чангюнг Ри подчеркнул, что нынешняя многосторонняя торговая система дала весьма мощный импульс экономическому развитию АТР, тогда как сам регион сыграл большую роль в защите и совершенствовании многосторонней системы мировой торговли. Азиатские экономические субъекты способны внести больший вклад в защиту многосторонней торговой системы путем дальнейшего продвижения реформ, повышения качества экономического роста, расширения открытости сферы услуг и т.д.

Заместитель директора азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Маркус Родлер отметил, что экономика АТР получает огромную пользу от мировой торговли. По его словам, высокоэффективная глобальная цепь поставок приносит выгоду не только азиатским странам-производителям, но и странам-потребителям, таким как США . Поэтому открытая многосторонняя торговая система крайне важна для глобальной цепи поставок.