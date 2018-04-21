Сколько спали русские

Английский дипломат Джером Горсей, прибывший в Московию в конце XVI, был поражен тем, как много русские спят. Спят днем, после плотного обеда, спят на службе, спят на улицах.

Иноземные эмиссары часто жаловались, что на важных деловых встречах, русские дьяки (клерки) могли запросто задремать, а участники встречи вынуждены были говорить тише, дабы не разбудить спящих.

Стереотип европейцев, о том, что русские природно ленивы, появился именно из-за этой нашей особенности. Русский же легко мог парировать эти обвинения с помощью пословиц и поговорок:

Каково живется (можется), таково и спится

Сон милее отца и матери.

Милая подружка подушка

Выспишься — помолодеешь

Сон лучше всякого лекарства

Сон дорожке лекаря

Сонный хлеба не просит

Хлеб спит в человеке

Вещий сон не обманет

Как сон в руку.

Идиллию Сонного Русского царства нарушил только Пётр I. Люди стали меньше спать. И на Земле русской начались проблемы.

На Руси испокон веков ко сну и сновидениям было серьезное отношение. Порой даже более обстоятельное, чем к бодрствованию. Не зря существовала традиция в качестве приданного дарить перины и пуховые подушки.

Бдение воспринимается как рутинное, «человеческое» состояние, которое никаким образом не связано с «Божественным». Сон же — состояние сакральное, где человек может получить Откровение от ангелов.

Русские были значительно более набожным народом, чем более «гуманитарные» европейцы. Из Священного Писания они помнили, какую значимость может иметь сон. Так, из Ветхого завета русские знали, что Авраам при заключении завета с Господом «меж рассечённых частей» впал в крепкий сон, в котором Бог открыл ему судьбу его потомков. Помнили о снах и мудрых толкованиях сновидений Иосифа и Даниила, о чудесных видениях пророка Иезекииля. И, конечно, как Господь ввел Адама в состояние сна, чтобы извлечь ребро для создания Евы. Из Нового завета русские знали о явлении ангела спящему Иоакиму, который известил его о нежданном зачатии его женой Анной ребёнка — девы Марии.

Все это повлияло на отношение русского народа ко сну. Интересно, что в русской традиции, в отличие от западной, очень мало трактатов, объясняющих сновидения. Те, которые есть, как правило, адаптации западных «черных книг». Трактовать сны по шаблонам считалось бесовским занятием. Иными словами: русские были уверены, если сон от ангела (отсюда «ангельский сон»), то человек и сам все поймет, без чернокнижников. Если от беса, то попытки его объяснить, введут «в прелесть». Кстати, именно поэтому, чтобы не попасть в сети лукавого, на сон грядущий непременно следовало прочитать молитвы.

Известно, что современные психологи связывают сновидения либо с проявления либидо или какими-то психологическими проблемами. Это, конечно, не имеет никакого отношения к «русской традиции сна». Кстати, поведение русского человека в сновидении значительно отличается от других народов. Например, американцы пытаются управлять сюжетом сна, итальянцы в сновидениях ведут себя более беспечно, японцы — внимательны к деталям, поведение немцев и англичан мало отличается от поведения в обычной жизни. Русский же ведет себя в «сонном царстве» как очарованный странник, поскольку сон для него «священное состояние».

Природа сна более естественна для русского человека. Когда вы едете в транспорте, скажем на первой электричке, вы наверняка застанете три четверти вагона спящим. В Европе вы такое никогда не увидите. Европейцы будут стараться выглядеть бодрыми, независимо от того, как бы они не выспались.

Людей, которые не спят ночью, на Руси сторонились и называли «шатунами». Считалось, что «бодряки» вольно или невольно водят дружбу с бесами. Такое же предубеждение было и к излишней активности зимой — времени дремы. Зимой человек спит больше, чем летом. А русский человек, в силу того, что зима у нас более суровая и долгая, спит крепче и дольше. Считалось, что в морозные зимние деньки грань между сном и бодрствованием практически стирается и вырастает опасность впасть в прелесть и стать шатуном. Не случайно, что именно в зимний период совершались русские революции.