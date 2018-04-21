Убираются семьями: жители Самары массово вышли на субботник

В субботу, 21 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. Жители Кировского и Железнодорожного районов убирают дворы целыми семьями.

Горожане убирают сухие листья

— В сквере «Дубовый Колок с прудом» горожане готовят территорию к благоустройству. Они собирают сухую траву и листья, расчищают водоем от мусора, — рассказали в самарской мэрии.

Молодое поколение очищает дворы от мусора

По словам жителей, они уже выходили на средники и теперь решили ударно потрудиться в выходные.

Грабли — главное оружие в борьбе с сухой травой

В Самаре уже состоялся «гагаринский» субботник. Помочь городу преобразиться после зимы в субботу, 14 апреля, вышли муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели и волонтеры.

С каждым часом город становится чище

Совместными усилиями жители привели в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. За месяц власти планируют вывезти из города 123 тысячи кубометров мусора. Апрельская уборка коснется всех районов Самары. Это около 65 миллионов квадратных метров земли.