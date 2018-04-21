Ещё
Убираются семьями: жители Самары массово вышли на субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убираются семьями: жители Самары массово вышли на субботник 

63.ru 22 минуты назад
Фото: 63.ru
В субботу, 21 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. Жители Кировского и Железнодорожного районов убирают дворы целыми семьями.
Горожане убирают сухие листья
— В сквере «Дубовый Колок с прудом» горожане готовят территорию к благоустройству. Они собирают сухую траву и листья, расчищают водоем от мусора, — рассказали в самарской мэрии.
Молодое поколение очищает дворы от мусора
По словам жителей, они уже выходили на средники и теперь решили ударно потрудиться в выходные.
Грабли — главное оружие в борьбе с сухой травой
В Самаре уже состоялся «гагаринский» субботник. Помочь городу преобразиться после зимы в субботу, 14 апреля, вышли муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели и волонтеры.
С каждым часом город становится чище
Совместными усилиями жители привели в порядок парки, скверы, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. За месяц власти планируют вывезти из города 123 тысячи кубометров мусора. Апрельская уборка коснется всех районов Самары. Это около 65 миллионов квадратных метров земли.
63.ru: последние новости
Автобусы совершат пробные рейсы по дачным маршрутам в выходные «Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория Скоростной трамвай до «Самара Арены» будет делать всего 5 остановок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина91
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак150
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение