Ответ на санкции США должен быть в политической плоскости, заявил Кудрин

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Мы должны очень взвешенно такие решения (об ответных мерах — ред.) принимать, потому что мы, выступая против частного американского или европейского бизнеса, часто наказываем себя. Потому что сегодня Россия во многих промышленных отраслях на треть, где-то на половину зависит от импортных комплектующих. И так мир весь развивается. Такие ограничения зачастую могут ударить по нам. Я сейчас получил десятки обращений от бизнеса, компаний, которые видят в проекте этого закона угрозу просто своему бизнесу", — сказал Кудрин в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ

"Когда мы измеряем, что мы можем делать, мы должны прежде всего думать о наших компаниях. Если это наносит вред нашим, российским компаниям, предприятиям и рабочим местам в России, то этого не делать, даже если у нас есть такая возможность и нам очень хочется чем-то ответить. Это раз", — добавил он.

По словам Кудрина, американский частный сектор хочет работать с Россией и инвестировать, поэтому к наказанию частного сектора надо относиться осторожно.

"Нам очень сложно найти адекватные такого же рода решения против американских компаний. Я бы искал решение в политической плоскости, в договоренностях, во взаимных переговорах, в шагах встречных. В чем-то нам придется какое-то время потерпеть, может быть, прежде чем мы выработаем эти совместные решения", — заключил глава совета ЦСР.