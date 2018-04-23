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Ответ на санкции США должен быть в политической плоскости, заявил Кудрин
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Ответ на санкции США должен быть в политической плоскости, заявил Кудрин 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ответные меры России на санкции США должны лежать в политической, а не экономической плоскости, чтобы не навредить российскому бизнесу, считает глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Мы должны очень взвешенно такие решения (об ответных мерах — ред.) принимать, потому что мы, выступая против частного американского или европейского бизнеса, часто наказываем себя. Потому что сегодня Россия во многих промышленных отраслях на треть, где-то на половину зависит от импортных комплектующих. И так мир весь развивается. Такие ограничения зачастую могут ударить по нам. Я сейчас получил десятки обращений от бизнеса, компаний, которые видят в проекте этого закона угрозу просто своему бизнесу", — сказал Кудрин в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.
"Когда мы измеряем, что мы можем делать, мы должны прежде всего думать о наших компаниях. Если это наносит вред нашим, российским компаниям, предприятиям и рабочим местам в России, то этого не делать, даже если у нас есть такая возможность и нам очень хочется чем-то ответить. Это раз", — добавил он.
По словам Кудрина, американский частный сектор хочет работать с Россией и инвестировать, поэтому к наказанию частного сектора надо относиться осторожно.
"Нам очень сложно найти адекватные такого же рода решения против американских компаний. Я бы искал решение в политической плоскости, в договоренностях, во взаимных переговорах, в шагах встречных. В чем-то нам придется какое-то время потерпеть, может быть, прежде чем мы выработаем эти совместные решения", — заключил глава совета ЦСР.
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