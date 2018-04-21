Кудрин выступил против компенсации из бюджета убытков бизнесменам из-за санкций 

«Нужно помогать работать компаниям, чтобы они не остановились, но не надо… компенсировать миллиардерам потерю их стоимости… У бюджета есть свои другие задачи», — сказал Алексей Кудрин.
Накануне на встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство пока также не видит необходимости выделения специальной статьи в бюджете для помощи компаниям, которые попали под санкции США. Он отметил, что помощь государства будет направлена на поддержку именно трудовых коллективов.