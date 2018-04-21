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Кудрин высказался против помощи пострадавшим от санкций США миллиардерам
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Кудрин высказался против помощи пострадавшим от санкций США миллиардерам 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Российским миллиардерам не нужно компенсировать потери от американских санкций, уверен глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо (…) компенсировать миллиардерам потерю их стоимости», — приводит слова Кудрина «Интерфакс». Экс-глава Минфина сказал об этом в интервью программе «Поздняков», которая выйдет на НТВ в понедельник.
Кудрин отметил, что у бюджета есть другие задачи. При этом он отметил, что России будет очень сложно найти «адекватные, такого же рода решения против американских компаний».
Напомним, США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За один день российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов, позже они частично отыграли потери. Independent написала, что американские санкции могут серьезно осложнить жизнь российской элиты.
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