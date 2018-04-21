Кудрин высказался против помощи пострадавшим от санкций США миллиардерам

Алексей Кудрин. Российским миллиардерам не нужно компенсировать потери от американских санкций, уверен глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России

«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо (…) компенсировать миллиардерам потерю их стоимости», — приводит слова Кудрина «Интерфакс» . Экс-глава Минфина сказал об этом в интервью программе «Поздняков», которая выйдет на НТВ в понедельник.

Кудрин отметил, что у бюджета есть другие задачи. При этом он отметил, что России будет очень сложно найти «адекватные, такого же рода решения против американских компаний».