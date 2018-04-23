Кудрин: России очень сложно найти адекватное решение в отношении компаний США

"Нам очень сложно найти адекватное, такого же рода решение против американских компаний. Я бы искал все-таки решение в политической плоскости, в договоренностях, во взаимных переговорах, в шагах встречных. В чем-то нам придется какое-то время потерпеть, может быть, прежде чем мы выработаем эти совместные решения", — сказал Кудрин.

По его мнению, американский частный бизнес не виноват в санкциях, принятых властями США, поэтому нужно аккуратнее принимать решения: «Действительно, искать, может быть, такие шаги, которые будут и чувствительны или политически значимы, но не будут затрагивать российские компании. Таких вариантов все-таки мало, я бы сказал».

"Частный сектор американский, какие бы ни были неприятные удары по российскому частному сектору, все-таки не виноват в этом и хочет работать с Россией и вкладывает сюда деньги. Поэтому я бы очень осторожно относился к наказанию частного бизнеса, частного сектора. Вот почему нужно семь раз взвесить, и то, что сейчас закон, который внесен, об антисанкциях перенесен для обдумывания и работы с бизнесом — это очень рациональный шаг", — заявил Кудрин.