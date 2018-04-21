Какие народы входили в состав войска Мамая во время Куликовской битвы

Интернационализм противостояния войск Дмитрия Донского и Мамая в одной из главных битв в истории Руси — на Куликовом поле 8 сентября 1380 года решающего значения для исхода грандиозного сражения не имел. Однако немногие знают, что это масштабнейшее историческое боестолкновение по этническому составу его участников отнюдь не однозначно: в Куликовской битве друг на друга шли даже представители одного и того же народа.

Куликовская битва — это не сражение одних лишь русских исключительно с татаро-монголами.

Кто был в составе русского войска

Численность подразделений Дмитрия Донского, выведенных в тот осенний день 1380 года на Куликово поле, историки до сих пор оспаривают. Кто-то называет цифру в десятки тысяч, некоторые исследователи говорят, что речь должна идти о количестве, исчисляемом шестизначными эквивалентами.

Основную массу ополченцев Донского, согласно летописям, составляли все же представители русских княжеств. Но были и полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. И это с учетом того, что другой литовский князь Ягайло был на стороне Мамая.

Мамай нанимал инородцев

Воинство Мамая по интернациональному составу можно сравнить с бандформированиями ИГ (запрещена в России ) — кого только там не было! Значительную часть этой разношерстной рати составляли наемники — половцы, черкесы, бессермены (азербайджанцы или турки), ясы (осетины), кавказские жиды (горские евреи), армяне и генуэзцы.

Сообщником Мамая, кстати, был «в единочестве» (то есть, в единственном числе) и рязанский князь Олег со своим войском. Вот что об этом говорится в Московском летописном своде тех времен: «съ всѣми князи Ординьскими и со всею силою Татарьскою и Половецкою. Наипаче же к симъ многи рати понаимовалъ: Бессермены и Армены, Фряги и Черкасы и Буртасы, с нимъ же вкупѣ въ единои мысли и князь велики Литовскы и Ягаило Олгердович со всею силою Литовъскою и Лятьскою, с ними же въ единачествѣ и князь Олегъ Ивановичь Рязаньскыи…».

Поединок Пересвета с Челубеем: правда или вымысел?

Самый известный поединок Куликовской битвы, упомянутый во всех учебниках истории, битва татарина Челубея (Темир-бея) и русского инока Александра Пересвета. Согласно легенде, эти два конника сшиблись копьями в поединке, предваряющем начало грандиозного сражения, и в результате оба пали.

Этот эпизод цитируется по «Сказанию о Мамаевом побоище»: «… Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его. И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за меня! Чаду моему Якову — мир и благословение!» — бросился на печенега и добавил: «Игумен Сергий, помоги мне молитвою!» Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: «Боже, помоги рабу своему!» И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались…».

Этот поединок больше он ни в одном историческом документе той поры не упоминается. Поэтому не исключено, что дуэль Пересвета и Темир-бея на самом деле не более чем легенда.