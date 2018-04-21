Песочницы с деньгами. Как акселераторы помогут развитию финансов будущего

Главная цель финтех-стартапов на сегодняшний день — это доступно донести свою идею до потребителя, то есть крупных финансовых организаций, чтобы потом претворить свой замысел в жизнь. Помочь в этом могут специализированные акселераторы.

В последнее время много разговоров о том, как быстро растут финтех-проекты — революционные платежные сервисы, искусственный интеллект в банковской сфере для анализа рисков заемщиков и выявления мошенников, продвинутые биометрические системы. Возникли даже опасения, что финтех рано или поздно «убьет» традиционный банк.

Однако в реальности это не так — банки, страховщики и финансовые холдинги ищут те стартапы, которые они смогут интегрировать в свой бизнес, чтобы соответствовать духу времени и заодно получить конкурентное преимущество. Для того, чтобы финтех-стартапы и крупные традиционные игроки могли встретиться, существуют корпоративные акселераторы.

Одними из первых подобные опции запустили такие гиганты, как Microsoft , Samsung, BNP Paribas, Airbus, Barclays и другие. Однако они использовали их только для внутренних решений. В России сегодня на слуху акселерационные программы крупного бизнеса. В частности, AlfaCamp (программа Альфа-Банка ), QIWI Universe и акселератор Сбербанка , сотрудничающий с некоторыми фондами.

Корпоративные акселераторы по понятным причинам предъявляют к стартапам специфические требования, соответствовать которым получается у сравнительно небольшого числа проектов. Да и преодолеть корпоративные барьеры изнутри не всегда получается. Поэтому в качестве посредников между потребностями крупного бизнеса и инновационных стартапов стали появляться коллаборативные акселераторы, предлагающие не одной, а сразу нескольким компаниям-партнерам технологические решения.

Преодоление пропасти

Среди ключевых мировых площадок, на которых крупные игроки финансового рынка сообща работают со стартапами, можно выделить Stone & Chalk ( Сидней ), The Floor (Тель-Авив) и Level 39 (Лондон). Все эти акселераторы ориентированы не на венчурных инвесторов и фонды, а на потребителей сервисов из сегмента B2B. Крупнейшая европейский акселератор Level 39 был создан корпорацией Canary Wharf Group в начале 2013 года. Он быстро стал важной частью технологического кластера Tech City. Кстати, открывал его небезызвестный Борис Джонсон , в то время — мэр Лондона.

Наверное, наиболее последовательным примером коллаборативного акселератора можно назвать проект Fintech Innovation Lab, который реализует консалтинговая компания Accenture уже более пяти лет в Нью-Йорке , Лондоне и Гонконге . Недавно к этим локациям присоединился Дубай

Основная проблема взаимодействия стартапов и корпораций в том, что существует огромный разрыв между корпоративной культурой большой компании и гибкой культурой стартапа. Последний может быстро тестировать продукты, вносить в них изменения, совершенствовать, отказываться от каких-то неверных идей и так далее.

Главная задача коллаборативного акселератора — это преодоление этой культурной пропасти, мешающей крупным институтам использовать преимущества, которые присущи малым инновационным структурам. Весь современный бизнес борется за time-to-market, но это очень тяжелая, серьезная борьба. Поэтому основная цель, которую ставят перед собой коллаборативные акселераторы, — это не получение стартапами инвестиций, а запуск пилотных проектов с потенциальными корпоративными заказчиками.

Для того чтобы запустить реальный пилотный проект, то есть нечто, работающее на «живых» данных, с реальным клиентом, приходится преодолевать множество корпоративных барьеров.

Страх перед действием

Есть такое понятие — обучение действием. Это теория, которая утверждает, что многим вещам невозможно научиться, читая книги или прослушивая лекции. Также нельзя научиться и запуску пилотных проектов, лишь посещая конференции и участвуя в модных в последнее время хакатонах. Почему? Потому что владелец или топ-менеджер крупного бизнеса, увидев или услышав лекции про замечательные инновационные решения, не начнет моментально менять свою корпоративную культуру. Обычно компания не готова внезапно пересмотреть свои приоритеты и включить повестку дня какое-то чужое решение.

У компаний включается «иммунный механизм», который отторгает вмешательство извне. В крупном бизнесе есть внутренняя логика процессов, борьба между различными департаментами, уже сложившийся порядок дел и масса задач со своей очередностью. То есть, идет борьба за приоритеты. И тут вдруг кто-то приходит со сторонней задачей, и возникает необходимость создать совершенно новую практику… Так что главный вызов для коллаборативного акселератора — это создание fast-track, или пути быстрого запуска проекта.

Коллаборативный акселератор — это замечательная возможность для корпоративного партнера не только запустить пилот, но и «прокачать» своих сотрудников, создав внутри себя компетенцию по работе с инновациями. Акселератор закончится, стартап сделает какое-то количество проектов, компания получит определенный результат, но «прокачанные» сотрудники останутся внутри компании и будут развивать это направление дальше.

С помощью акселераторов можно запустить процесс эволюции корпоративной культуры крупных компаний. Причем, не просто на уровне понимания важности технологических новшеств руководством, но даже на уровне генерации собственных идей. В конечном счете именно идеи разной степени безумности позволяют бизнесу не отставать от конкурентов. С другой стороны, в российских условиях, когда венчурный рынок и, в частности, финтех находится буквально в зачаточном состоянии, для стартапа это уникальный шанс преодолеть «долину смерти» и получить не только признание в глазах потенциальных клиентов, но и реальные контракты.