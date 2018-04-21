Телегония: действительно ли она существует

Влияют ли генетически бывшие партнеры женщины на ее будущих детей? Если бы вы спросили селекционеров XIX-XX века, вам бы ответили — да. Но есть ли у телегония научная подоплека? Об этом и причинах того, почему она не признается в XXI веке — читайте в нашей статье.

Что такое «телегония» и когда она появилась?

Коротко говоря, это убеждение, что бывшие половые партнеры каким-то образом могут влияет на будущее потомство самки. Концепция телегонии восходит к словам Аристотеля, утверждавшего, что не только биологические родители дают гены своему потомству, но и прошлые партнеры. Термин придумал в 19 веке Августом Вейсманом: tele — «далеко» и gennao — «порождаю».

Широкое распространение эта идея получила после случая с кобылой лорда Мортона , английского графа Джорджа Дугласа. В 1820 году он объявил, что, желая культивировать кваггу — ныне истребленный подвид зебр — провел скрещивание с кобылой, а затем скрестил эту же кобылу с обычной лошадью. На шерсти потомства после второго скрещивания Дуглас заметил полоски почти как у квагги, что и дало основание для заявлений.

Распространение идеи и опровержения

В попытке подтвердить или опровергнуть телегонию проводились многочисленные опыты на животных. Через 70 лет после открытия этой теории, например, селекционеры Кассар Юарт и И. Иванова попробовали доказать существование телегонии, скрещивая в заповедниках кобыл и зебр, но идея не подтвердилась — полоски проявлялись даже у особей, которых никогда до этого не скрещивали с зебрами.

Чарльз Дарвин также отрицал существование телегонии, объясняя случай с кобылой лорда Мортона тем, что полосы на шерсти — это общий признак предков лошадиных.

Еще больше попыток разобраться с телегонией было в XX веке, когда наука генетика начала процветать. Концепция не подтвердилась — ведь при оплодотворении происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки — от каждого биологического родителя ребенок получает 50% своих генов.

Популяризация

Хотя к середине 20 века телегонию уже не раз опровергали, идея того, что женщинам стоит хранить себя для верного и правильного мужчины продвигалась в нацистской Германии . Телегония вписывалась в движение против евреев.

Концепция также подхватывалась православными активистами: в 2004 году выпустили брошюру «Целомудрие и телегония». Авторы давили на православных женщин, вкладывая в разум идею о том, что нужно быть очень осторожной с выбором полового партнера, так как это обязательно скажется на детях. К счастью, в 2010 году издательский совет РПЦ запретил распространение этой работы и посчитал такие идеи противоречащими вероучению церкви.

В общем, сама идея существования телегонии:

объективирует женщин как «продолжательницу рода» и «будущую мать»;

накладывает на них моральные и физические ограничения в выборе половых партнеров;

является основанием для слат-шейминга.

Телегония — старая концепция, не имеющая под собой никаких оснований. В современном обществе ученые сумели доказать ее существование только на отдельных видах мух — например, как в исследовании из журнала Ecology Letters за 2014 год.

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