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В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет
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В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В пояснительной записке администрации говорится, что указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь. Минимальное наказание за насилие в отношении малолетних девочек предусматривает двадцатилетний тюремный срок.
Поправка подразумевает также увеличение срока наказания за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь десять лет, за изнасилование девочек в возрасте от 16 до 20 лет до пожизненного срока.
По данным газеты TheIndianExpress, поправки были приняты после нашумевшего дела о похищении и изнасиловании восьмилетней девочки в городе Катхуа в январе текущего года. «Люди, которые насилуют малолетних, не имеют право на жизнь», — прокомментировал принятие документа губернатор штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Синг Чухан. В штате зафиксирован самый высокий в стране уровень сексуального насилия над женщинами
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