В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В пояснительной записке администрации говорится, что указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь. Минимальное наказание за насилие в отношении малолетних девочек предусматривает двадцатилетний тюремный срок.

Поправка подразумевает также увеличение срока наказания за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь десять лет, за изнасилование девочек в возрасте от 16 до 20 лет до пожизненного срока.