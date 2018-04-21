Ещё
Проверят обстоятельства смерти пермяка, к которому слишком долго ехали врач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверят обстоятельства смерти пермяка, к которому слишком долго ехали врач 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми следователи проверяют обстоятельства смерти пожилого мужчины, к которому слишком долго ехала «скорая».
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, проводится проверка по факту смерти мужчины вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи. 5 марта родные пожилого пермяка вызвали скорую, однако бригаду пришлось ждать более двух часов. В итоге врачи всё-таки приехали, но пенсионер умер в тот же день от аневризмы аорты.
«Сейчас следователи принимают меры к обнаружению, изъятию и изучению данных документации, связанной с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливают и опрашивают лиц, причастные к произошедшему, выясняют роль и степень ответственности каждого из фигурантов», — пояснили в СК по Пермскому краю.
По результатам следователи примут процессуальное решение.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае пройдёт многонедельный Крестный ход Зачем тратить деньги на ещё один фонтан? В Перми нашли тело мужчины, пропавшего месяц назад
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина170
В Сети всплыли эротические фото Собчак175
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили34
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни65
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение