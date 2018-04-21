Проверят обстоятельства смерти пермяка, к которому слишком долго ехали врач

Перми следователи проверяют обстоятельства смерти пожилого мужчины, к которому слишком долго ехала «скорая».

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю , проводится проверка по факту смерти мужчины вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи. 5 марта родные пожилого пермяка вызвали скорую, однако бригаду пришлось ждать более двух часов. В итоге врачи всё-таки приехали, но пенсионер умер в тот же день от аневризмы аорты.

«Сейчас следователи принимают меры к обнаружению, изъятию и изучению данных документации, связанной с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливают и опрашивают лиц, причастные к произошедшему, выясняют роль и степень ответственности каждого из фигурантов», — пояснили в СК по Пермскому краю.

По результатам следователи примут процессуальное решение.