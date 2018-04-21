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Ремонт дорог начался на улицах Ванеева и Баумана
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Ремонт дорог начался на улицах Ванеева и Баумана 

В городе N 46 минут назад
Фото: В городе N
Ремонтные работы начались на улицах Ванеева и Баумана в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». К началу мая подрядчики выйдут на улицы Березовская и Переходникова, а также на одну из транспортных артерий в Сормове. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации со ссылкой на заместителя директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина.
Как отметил Ухабин, в текущем году асфальтовое покрытие будет обновлено на дорогах категорий, А и Б, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Ранее сообщалось, что всего в программу вошли 32 участка. Их общая протяженность составляет около 600 километров. Наибольший объем работ запланирован в Сормовском районе.
«По графику вошедшие в план 2018 года 32 участка дорог, с учетом второй очереди улицы Самаркандской, будут отремонтированы к началу осени. На всех объектах выполняется ремонт покрытия — так называемая фрезеровка, установка борта, проливка и укладка более современных покрытий. Также параллельно ремонтируем тротуары вдоль проезжих частей», — пояснил Роман Ухабин.
В настоящее время рабочие приступили к фрезеровке старого асфальта, замене бортового камня и канализационных люков. Укладка асфальта начнется на следующей неделе. По словам специалистов, срок службы дорожного полотна составит 10 — 15 лет.
Напомним, 145 квадратных метров асфальта отремонтировали на Мызинском мосту.
Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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