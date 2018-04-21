Асфальтные полотна «загружаются» — две дороги уже ремонтируют, на трёх начнут работы до конца апреля

На улицах Ванеева и Баумана уже начались работы по замене асфальта. До конца апреля подрядчики выйдут на улицы Березовскую и Переходникова, а также на одну из основных дорог в Сормовском районе. В Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать городские магистрали на 32 улицах с общей протяжённостью 38 километров.

— По графику вошедшие в план 2018 года 32 участка дорог с учётом второй очереди улицы Самаркандской будут отремонтированы к началу осени, — отметил врио директора департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин. — На всех объектах выполняется ремонт покрытия — так называемая фрезеровка, установка борта, проливка и укладка более современных покрытий. Также параллельно ремонтируем тротуары вдоль проезжих частей.

У нового дорожного полотна срок гарантии по контракту — 5 лет. Однако дорожные специалисты считают, что срок службы может быть в два-три раза дольше с учётом использования современной техники и материалов.

— Мы вышли работать на улицу Ванеева согласно договору, — рассказал представитель подрядной организации. — Идёт полностью фрезеровка старого асфальта, замена бортового камня, канализационных люков. Готовимся уже где-то в понедельник-вторник к укладке асфальта. Нам поставлена задача до 15 мая на отрезке от улицы Белинского до площади Советской выполнить все работы.

В план ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» вошли улицы всех районов Нижнего Новгорода, однако наибольший объём работ запланирован в Сормовском районе, где будет отремонтировано 13 улиц с крупными транспортными магистралями.