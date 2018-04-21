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В Варшаве вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии
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В Варшаве вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии 

ТАСС 48 минут назад
ВАРШАВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Группа вандалов закрасила красной краской памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Об этом ТАСС сообщил в субботу лидер общественной организации «Польско-российское братство» Петр Радтке.
Вандалы снимали свои действия на видеокамеру. Запись размещена в интернете. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди, выступившие в защиту памятника и потребовавшие «прекратить осквернение мемориала». В ответ прозвучали слова о том, что этот памятник уже нелегален по новому закону о декоммунизации.
По словам Радтке, в этой акции приняли участие около 12 человек. «Это псевдопатриотическая организация. У меня есть все данные этих людей. Я собираюсь заявить на них в прокуратуру», — отметил он.
Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года в память о солдатах РККА, погибших 10-15 сентября 1944 года в боях за этот район города. Этот монумент регулярно становится мишенью вандалов. От памятника неоднократно откалывали его фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи.
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Несколько десятков из них уже демонтированы.
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