В Варшаве вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА , 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина /. Группа вандалов закрасила красной краской памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Об этом ТАСС сообщил в субботу лидер общественной организации «Польско-российское братство» Петр Радтке.

Вандалы снимали свои действия на видеокамеру. Запись размещена в интернете. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди, выступившие в защиту памятника и потребовавшие «прекратить осквернение мемориала». В ответ прозвучали слова о том, что этот памятник уже нелегален по новому закону о декоммунизации.

По словам Радтке, в этой акции приняли участие около 12 человек. «Это псевдопатриотическая организация. У меня есть все данные этих людей. Я собираюсь заявить на них в прокуратуру », — отметил он.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года в память о солдатах РККА, погибших 10-15 сентября 1944 года в боях за этот район города. Этот монумент регулярно становится мишенью вандалов. От памятника неоднократно откалывали его фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи.