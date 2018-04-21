Робот Федор научился садиться на шпагат в виртуальной реальности

Первого российского человекоподобного робота Федора научили подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и садиться на шпагат в виртуальной реальности, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

ФПИ сообщил о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора, передает РИА «Новости»

В конкурсе, стартовавшем 1 мая прошлого года, приняли участие 39 вузов, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: «тонкая моторика манипуляторов и захватов», «тонкая моторика манипуляторов», «действия на складе» и «полоса препятствий».

В номинации «полоса препятствий» победу одержала команда Национального исследовательского Томского государственного университета. Команда Благовещенского государственного педагогического университета заняла первое место в номинации «тонкая моторика манипуляторов».

В пресс-службе пояснили, что преодоление полосы препятствий заключалось в том, что робот должен был подняться по лестнице, миновать завал — проползти под ним и сесть на шпагат. В ФПИ сказали, что робот справился со всеми задачами в виртуальном пространстве в соответствии с решениями, разработанными участниками конкурса.

В декабре сообщалось, что робота Федора решили сделать самообучающимся.