Ещё
Робот Федор научился садиться на шпагат в виртуальной реальности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот Федор научился садиться на шпагат в виртуальной реальности 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Первого российского человекоподобного робота Федора научили подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и садиться на шпагат в виртуальной реальности, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
ФПИ сообщил о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора, передает РИА «Новости».
В конкурсе, стартовавшем 1 мая прошлого года, приняли участие 39 вузов, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: «тонкая моторика манипуляторов и захватов», «тонкая моторика манипуляторов», «действия на складе» и «полоса препятствий».
В номинации «полоса препятствий» победу одержала команда Национального исследовательского Томского государственного университета. Команда Благовещенского государственного педагогического университета заняла первое место в номинации «тонкая моторика манипуляторов».
В пресс-службе пояснили, что преодоление полосы препятствий заключалось в том, что робот должен был подняться по лестнице, миновать завал — проползти под ним и сесть на шпагат. В ФПИ сказали, что робот справился со всеми задачами в виртуальном пространстве в соответствии с решениями, разработанными участниками конкурса.
В декабре сообщалось, что робота Федора решили сделать самообучающимся.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Решение по иску Шария к Фейгину вступило в силу Госдеп США обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека Цивилев удовлетворен отказом суда в проведении 21 апреля митинга в Кемерово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина91
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак150
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение