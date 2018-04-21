Откровенные позы, чулки, белье и мужчины: фотограф обнародовал откровенную съемку Ксении Собчак

В последние месяцы к Ксении Собчак приковано повышеное внимание. Журналист и телеведущая участвовала в предвыборной гонке на пост президента России. И только политические страсти немного улеглись, как о Ксении снова заговорили. На этот раз фотограф Аслан Ахмадов обнародовал горячие снимки, сделанные в 2005 году. На кадрах Собчак запечатлена в нижнем бель, чулках и в компании красавцев. Ксения томно и страстно смотрит в камеру Аслана.

На еще одном снимке Собчак позирует прикованной наручниками. Пользователи в комментариях шутят, как бы абсурдно выглядела эта фотосессия, если бы Ксения стала главой государства.

А вот еще один снимок, на котором Ксения предстает в боди, чулках в сетку и с сигаретой в руках. Как тебе такая Собчак?

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Фото:Instagram