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Полтавченко посадил липу на субботнике в Пушкине
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Полтавченко посадил липу на субботнике в Пушкине 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Георгий Полтавченко принял участие в общегородском субботнике, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Губернатор Северной столицы посадил липу в Пушкине.
В мае садово-парковое хозяйство Пушкина подготовит 200 тысяч анютиных глазок для посадки на улицах города. Кроме того, здесь вырастят порядка 3 миллионов цветов для Петербурга.
Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин поучаствовал в субботнике у новой станции метро «Новокрестовская». Вместе с руководством «Метростроя» и городской подземки он посадил на участке 10 молодых лип.
Напомним, общегородской субботник проходит в Петербурге 21 апреля.
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