В Москву перебросили «Искандеры-М» и С-400 

На временную площадку, расположенную в Москве на улице Нижние Мневники, прибыла военная техника, которая будет участвовать в параде победы на Красной площади 9 мая.
«В состав колонны колёсной боевой техники входили автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», а также обслуживающая группа. Общее количество колёсной техники — более 100 единиц», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.