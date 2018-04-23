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Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным
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Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Активисты «Национального комитета+60» попросили патриарха Кирилла дать указание о написании «Путинской иконы Богоматери». С такой просьбой общественники обратились к главе РПЦ по случаю 1030 Крещения Руси.
«Ему, по данным из конфиденциальных источников, многократно было явление Божией Матери на Валааме! Не секрет, что именно там правитель России из года в год сосредотачивается и принимает ключевые решения по благословению Пресвятой Девы!», — сообщают активисты.
По мнению общественников, на сакральной иконе должен быть изображен образ Богородицы, но без младенца. В руках у Богоматери должен находиться свиток, в котором будет прописано: «Владыко Многомилостивый, молю Тя, да пребудет божественная благость на людех Святой Руси и светозарный луч славы Твоея да нисходит выну на Благоверного Владимира, мною избранного».
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин, выступая на Архиерейском соборе РПЦ, выразил надежду на продолжение взаимодействия государства и церкви. Президент отметил вклад Русской православной церкви в укрепление межнационального и межрелигиозного мира в России.
Фото: kremlin.ru
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