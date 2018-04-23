Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным

Активисты «Национального комитета+60» попросили патриарха Кирилла дать указание о написании «Путинской иконы Богоматери». С такой просьбой общественники обратились к главе РПЦ по случаю 1030 Крещения Руси.

«Ему, по данным из конфиденциальных источников, многократно было явление Божией Матери на Валааме! Не секрет, что именно там правитель России из года в год сосредотачивается и принимает ключевые решения по благословению Пресвятой Девы!», — сообщают активисты.

По мнению общественников, на сакральной иконе должен быть изображен образ Богородицы, но без младенца. В руках у Богоматери должен находиться свиток, в котором будет прописано: «Владыко Многомилостивый, молю Тя, да пребудет божественная благость на людех Святой Руси и светозарный луч славы Твоея да нисходит выну на Благоверного Владимира, мною избранного».

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин , выступая на Архиерейском соборе РПЦ, выразил надежду на продолжение взаимодействия государства и церкви. Президент отметил вклад Русской православной церкви в укрепление межнационального и межрелигиозного мира в России.

Фото: kremlin.ru