На Кубани начались весенние посадки 

В рамках беспрецедентной спецоперации с участием 500 силовиков возбуждено 40 уголовных дел, проведено 97 обысков, задержано 15 человек, в том числе два вице-мэра Сочи, главный архитектор Краснодара и застройщики, занимавшиеся незаконным строительством и обманом дольщиков. Операция продолжается. На очереди Анапа и другие города Кубани. Фото: www.kotelnich.online Гнойник перезрел Портал ЕРЗ неоднократно информировал о тяжелой ситуации, сложившейся на Кубани с достройкой долевых долгостроев и решением проблем обманутых дольщиков, которых здесь больше, чем где бы то ни было. В этом южном регионе, который занимает 2-е место в РФ по объемам жилищного строительства, имеется множество замороженных объектов и обманутых дольщиков, и эта проблема до сих пор решалась «со скрипом». Как сообщают СМИ со ссылкой на данные прокуратуры, в настоящее время в крае насчитывается 619 проблемных многоквартирных объектов, из которых лишь 48 находятся в завершающей стадии строительства либо на этапе ввода в эксплуатацию. Между тем в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, их всего 56. Как говорится, почувствуйте разницу. Что касается количества обманутых дольщиков, то, опять же, согласно разным официальным источникам, их в Краснодарском крае от 1 тыс. до 6,5 тыс. человек, однако по оценкам экспертов эта цифра скорее всего занижена в десятки раз, а реально в данном субъекте насчитывается несколько десятков тысяч пострадавших таких граждан. По мнению авторов доклада «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», с которым портал ЕРЗ на днях познакомил читателей, власти региона демонстрируют волюнтаристский подход к проблеме. Статистика говорит не в пользу того, что проблему можно решить в ручном режиме, полагают эксперты. В частности, нет информации от региональных властей о прогрессе по IV кварталу 2017 года в рамках дорожной карты согласно распоряжению Правительства России от 26.05.2017 №1063-р. Ставка на выдачу дополнительных земельных участков пока не работает, а неликвидность и недостаточность фонда компенсационных земель, выдаваемых застройщикам, только усугубляет будущие проблемы. Так, стоимость всей доступной в Краснодаре для передачи земли, включая земли сельскохозяйственного назначения, введение в оборот которых только рассматривается, составляет, по экспертным оценкам, около 1 млрд руб. Это никоим образом не может покрыть расходы на достройку объектов. Кроме того, выдаваемые участки не обеспечены инфраструктурой, а значит, низколиквидны, что, в конечном, итоге ведет к разрастанию проблемы срыва сроков. Фото: www.monent-istini.com Запахло жареным Своими действиями местные власти создают цепочки по типу финансовых пирамид, полагают аналитики «Минченко консалтинг». Например, используется отзыв ранее выданных разрешений на строительство без учета интересов дольщиков и возврата средств, вложенных строительными компаниями. Как поясняют местные СМИ, схема махинаций проста. Застройщик получает официальное разрешение на строительство одного корпуса жилого комплекса, состоящего, например, из пяти зданий. А потом под него строят остальные, в надежде на то, что «мы же один дом построили, ну кому тут еще четыре мешают». В итоге один литер кое-как построят и введут в эксплуатацию, а еще четыре стоят несданные без воды, электричества и канализации, потому что их подключения не выдержат инженерные сети. А в условиях провозглашенной борьбы с недостроем инженерные компании даже за взятки не согласны вводить дома в эксплуатацию. Так появляются новые обманутые дольщики, резюмирует «360.tv.ru». Кроме того, во время строительства «нелегальных» корпусов приходится «платить за то, чтобы закрыли глаза». Часть денег дольщиков в целях ускорения сроков идет на эти «подмазывания». А потом, если «прижимают» и не дают ввести дом в эксплуатацию, денег на то, чтобы «договориться» о сдаче остальных корпусов, часто уже просто нет. То, что региональное руководство предпочитает задвинуть проблемы в долгий ящик и тратить средства на то, чтобы меньше о них слышать, может плохо закончится, предупреждают аналитики. Невмешательство властей грозит расширением протестных выступлений, негативных публикаций в СМИ и уменьшением доверия к властям. В ряде городов Кубани ситуация уже близка к взрывоопасной, а в Краснодаре все чаще звучат лозунги с требованием отставки губернатора из-за нерешения проблемы дольщиков. Как ранее отмечал портал ЕРЗ, во многом из-за проблем с обманутыми дольщиками Краснодарский край оказался в ТОП-20 регионов-аутсайдеров со слабой политической устойчивостью. Фото: www.to-kuban.ruk-inform.ru Закон хорош, но он запоздал В ходе своего очередного приезда на Кубань замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть совместно с губернатором края Вениамином Кондратьевым 18 апреля провел совещание по защите прав обманутых дольщиков. Как информирует сайт краевой прокуратуры, на совещании был доработан проект местного закона, согласно которому строительным фирмам-инвесторам, взявшим на себя обязательства по долгостроям, в рамках реализации масштабных инвестпроектов будет предоставлено право приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, этот законопроект был принят заксобранием края в первом чтении. В частности, предложено внести в документ дополнительные меры по восстановлению прав дольщиков. Например, расширены критерии признания недостроенных домов проблемными объектами. Определен момент, с которого уполномоченный орган региона принимает меры по подбору нового инвестора-застройщика. Установлены сжатые сроки и порядок привлечения инвестора-застройщика, в том числе передачи прав на земельный участок с сохранением прав соинвесторов. Помимо этого, с целью обеспечения граждан доступной и достоверной информацией о параметрах (этажность, сроки и т.д.) возводимого жилья, предложено определить порядок официального опубликования сведений об объектах, строительство которых ведется в соответствии с законом и в пределах установленных сроков. Подготовленный закон, безусловно, документ хороший. Но отметим, что и здесь Краснодарский край оказался в аутсайдерах, поскольку, как неоднократно рассказывал ЕРЗ, подобные законы давно уже приняты и успешно действуют во многих регионах России. Фото: www.vk.com/andrey. a.alekseenko «С появлением этого закона гораздо проще будет найти инвесторов на все проблемные ЖК печально известного Остринского (подробнее о нем см. ниже — Ред.) — а это более 1 200 ДДУ», — заявил Андрей Алексенко (на фото в центре), вице-губернатор Краснодарского края, лично отвечающий в регионе за решение проблемы долгостроев и дольщиков. «Если с математикой у вас все в порядке, то совершенно очевидным становится тот факт, что в „лидерах“ по обманутым дольщикам Кубань будет оставаться недолго, — заверил чиновник, добавив: — А когда почистим строительный рынок от жуликов — проблема с дольщиками и вовсе должна уйти в прошлое». О том, как должен выглядеть сам процесс очищения строительного рынка региона от криминала, вице-губернатор рассказал в соцсети. «Я буду выходить с просьбой к губернатору: рассмотреть некоторых руководителей муниципалитетов на соответствие занимаемым должностям, — сообщил он на своей странице ВКонтакте, подчеркнув: — Нам нужны те, кто готов работать. И, похоже, без хирургического вмешательства уже не обойтись», — заключил Алексеенко. «Сажать всех, кто работает не по закону» Но одними увольнениями нерадивых чиновников власти ограничиваться не намерены. Тот же г-н Алексеенко пообещал «сажать всех, кто работает не по закону». Это заявление совпало с визитом в Краснодарский край замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя. И буквально на следующий день на Кубани началась беспрецедентная спецоперация, по городам края прокатилась волна арестов высокопоставленных чиновников и недобросовестных застройщиков. Для проведения оперативных мероприятий было привлечено около 500 сотрудников практически всех правоохранительных органов, включая краевые управления ФСБ, ГУ МВД, СУ СК и ГУ Росгвардии. Только за первые сутки спецоперации было возбуждено 40 уголовных дел, проведено 97 обысков, задержано 15 человек. В частности, задержаны и по решению суда помещены под арест сразу два вице-мэра Сочи. Юрий Паламарчук подозревается в нанесении ущерба в 115 млн руб. АО «Спецавтохозяйство по уборке города», а Мугдин Чермит — в согласовании незаконной стройки. Его подозревают в согласовании разрешения на строительство жилого комплекса компанией «Остринский» — той самой, о которой упомянул вице-губернатор Алексеенко. Сам владелец компании с декабря прошлого года находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве при строительстве ЖК «Мир» в Краснодаре. Этот комплекс является одним из известных долгостроев Кубани: его должны были сдать в 2016 году, но он до сих пор находится в низкой степени готовности. Мугдин Чермит (на фото) занимал должность первого замглавы г. Сочи с января 2016 года. В горадминистрации он, в частности, курировал архитектуру, строительство земельный контроль. «Следствие считает, что Мугдин Чермит согласовал разрешение на строительство компанией „Остринский“ жилого комплекса, хотя ему заведомо было известно, что объект возводится с нарушениями и фактически является самовольным», — сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах. По некоторым данным, речь идет о ЖК «Эльсинор». Фото: www.itd1.mycdn.me Напомним, что строительно-инвестиционная компания «Остринский» (в ноябре 2017 года она занимала 20-е место в ТОП застройщиков региона) была образована в 2012 году. Ее владельцем является Антон Остринский, сын депутата городского собрания г. Сочи Леонида Остринского. Об аресте Антона Остринского в декабре сообщал портал ЕРЗ. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). В Краснодаре девелопер строил ЖК «Мир», «Луч» и «Заря», в Сочи — ЖК «Тасмана-1», «Тасмана-2», «Атланта» и уже упомянутый «Эльсинор». Возведением последнего, по данным местной прокуратуры, занимался ЖСК «Наш дом». При этом кооператив не имел права привлекать средства дольщиков, поскольку прокуратура Центрального района г. Сочи установила, что «строительство капитального объекта ведется в отсутствие разрешения». Сотрудники ведомства нашли в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме, в связи с чем прокуратура направила в суд документы о защите интересов участников долевого строительства. Суд удовлетворил требования и признал действия по привлечению денег граждан и размещение рекламы о продаже квартир незаконными. СК подозревает Антона Остринского в хищении 220 млн руб. при строительстве восьми 16-этажных корпусов краснодарского ЖК «Мир», расположенного в районе Ближнего западного обхода. Объект, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, к настоящему моменту готов лишь на 20%. Пострадавшими от действий застройщика могут быть признаны 1,2 тыс. человек. «Похищено, на самом деле, гораздо больше, — пояснил источник „360.tv.ru“. — Что такое 220 млн для строительства восьми корпусов жилого комплекса? Это ничто, пыль. Это всего 10—15 квартир, даже по нашим ценам. Это просто то, что могли доказать». Строительство краснодарских ЖК «Луч» и «Заря» заморожено, объекты Антона Остринского в Сочи также являются проблемными. Между тем на строительном рынке края сложилась следующая ситуация. К настоящему времени половина недобросовестных застройщиков «переобулись» и занимаются только легальным строительством. Наказывать их за прошлое невыгодно, ведь они помогают городу в настоящем. В основном же задерживают тех, у кого вообще нет денег, чтобы показать процесс борьбы с долгостроем, поясняет «360.tv.ru». «Пример тому — компания „Остринский“. По некоторым данным, у них как раз-таки закончились деньги, — сообщил изданию информированный источник. — Если бы средства были или была бы возможность их занять, они бы все достроили», — заверил он. При этом сами обманутые дольщики, как отмечал ЕРЗ, нередко выступают против задержаний девелоперов. По их мнению, если застройщик на свободе, значит, остается призрачный шанс на получение жилья. А если возбуждается уголовное дело, то на стройку накладывается арест, и их шансы получить квартиры резко падают. Фото: www.dg-yug.ru Преступная сеть В ходе спецоперации также был задержан главный архитектор г. Краснодара Игорь Мазурок (на фото). По информации СКР, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий). По версии следствия Игорь Мазурок может быть причастен к выдаче в 2013—2015 годах незаконных разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства. Всего, по данным следователей, чиновник выдал девять таких документов. Одно из его «детищ» — не принятый в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Леваневского в краевой столице. По документам здесь должно было быть 19 этажей, на самом деле — 24. Вокруг этой многоэтажки уже разгораются целые войны. Обладатели квартир вселились в дом, хотя он официально и не сдан. Припаркованные рядом автомобили хозяев неизвестные злоумышленники обливают кислотой. В рамках расследования уголовного дела в доме главного архитектора, а также по месту его работы, в департаменте архитектуры и градостроительства города, проведены обыски. Изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ. Еще одним задержанным стал директор департамента имущественных отношений администрации г. Сочи Владимир Пермяков. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст.286 УК РФ). По версии следствия в 2012 году Пермяков подписал с одним из застройщиков контракт на приобретение за счет бюджета в муниципальную собственность 16 квартир, которые предназначались для передачи детям-сиротам по договору социального найма. Деньги застройщику были переведены, но часть сданных квартир (сколько именно, не уточняется) оказались со значительными недоделками, которые фактически сделали невозможным проживание в них: отсутствовало водоснабжение, отопление, газоснабжение. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения Владимиру Пермякову (на фото). Фото: www.vesti-sochi.tv Как пишут местные СМИ, в ходе спецоперации правоохранители в одночасье накрыли целую коррупционную сеть. Вступившие в преступный сговор чиновники и недобросовестные застройщики задержаны. Первым инкриминируют превышение должностных полномочий, вторым — махинации в сфере строительства недвижимости. В частности, прошли обыски в службе судебных приставов г. Сочи: специалисты, которые должны были отвечать за исполнение вынесенных судебных решений о сносе незаконных построек, почему-то не проявили активности в этом отношении. Задержали силовики и таких известных в Адлере бизнесменов, как Вартан Татулян и Эдуард Саакян. Первый собрал с дольщиков деньги, построил дом, но жить в нем невозможно: нет ни воды, ни электричества. Второй, по его собственному признанию, «продавал квартиры, не имея на это права». При этом в незаконном строительстве, по мнению Саакяна, виноваты исключительно местные чиновники, которые поощряют коррупцию и «за деньги готовы выдать любое разрешение». По информации «Вести 24», из 116 выявленных самостроев в 89% случаев преступление совершали непосредственно застройщики, в остальных случаях им помогали официальные должностные лица. Вообще проблема самостроев весьма актуальна для этого южного региона: на протяжении многих лет они растут буквально под носом у чиновников. Так, в Сочи незаконно построенным является многоквартирный проблемный объект, расположенный прямо возле здания администрации Адлерского района. К слову, именно здесь находится отдел управления муниципального земельного контроля, где, собственно, и должны заниматься нарушениями и выявлять незаконное строительство, но чиновники то ли не заметили самостроя, то ли просто закрыли на него глаза. По данным СМИ, во время спецоперации в сочинском офисном центре «Сокол», где располагаются фирмы, связанные с известным застройщиком Анзором Пруидзе, очевидцы заметили большую группу бойцов Росгвардии, которые перекрывали выходы из здания и парковки. Сам Анзор Пруидзе, за которого, как сообщал ЕРЗ, недавно поручился перед судом его знаменитый земляк Григорий Лепс, с декабря прошлого года находится под стражей. Спецоперация силовиков продолжается. Правда, в руки правоохранителей попали не все, за кем пришли. Как сообщают «Вести 24», некоторые краснодарские и сочинские застройщики успели выехать за границу, однако спокойно им там не будет: беглецов намераваются объявить в международный розыск. Фото: www.tvlaz.ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что задержания муниципальных чиновников не стали для него новостью. «Не раз призывал коллег перестать потворствовать самостройщикам и тем, кто пытается обмануть дольщиков, — написал в Twitter губернатор. — В вопросах борьбы с незаконным строительством власть должна быть сильной и бескомпромиссной», — заключил он. Что дальше? На очереди еще один город-курорт Краснодарского края. «Пока в Краснодаре и Сочи идет „чистка рядов“ сотрудников администраций, хотел бы обратить внимание руководства Анапы и правоохранителей на деятельность городского департамента архитектуры», — отметил на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Андрей Алексеенко. По его словам, на следующей неделе прокуратура и Госстройнадзор проверят в этом городе три эпизода «с явным нарушением законодательства»: речь идет о подписанных постановлениях об изменении параметров земельных участков — притом что это были те случаи, когда этого делать нельзя. Кроме того, возникли вопросы и по строительству двух шестиэтажных домов. Портал ЕРЗ продолжает следить за событиями на Кубани.