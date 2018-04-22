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В Китае посетители хотели «расшевелить» кенгуру и забили его камнями
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В Китае посетители хотели «расшевелить» кенгуру и забили его камнями 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Посетители зоопарка в Китае убили малоподвижного кенгуру булыжниками. Результатом «развлечения» посетителей стала смерть взрослой самки кенгуру в одном из крупных зоопарков Китая. Инцидент произошел еще в конце февраля, но общественности о нем стало известно только сейчас. Выяснилось, что за один месяц от рук посетителей зоопарка пострадали сразу два кенгуру.
В первом случае недовольство людей вызвала самка кенгуру, которая отдыхала и не проявляла активности. Чтобы понаблюдать за ее прыгучестью, скучающие китайцы начали бросать камни в животное. Через несколько суток самка скончалась из-за кровотечения в результате разрыва почки.
Второй раз от агрессивных посетителей пришлось спасать пятилетнего самца. Благодаря своевременным действиям сотрудников зоопарка, травмированное животное выжило.
«Кенгуру могут проявлять активность в 8-10 утра и в 15.00-17.00. Все оставшееся время они находятся в тени деревьев», — цитирует сообщение сотрудников зоопарка Lenta.ru.
Сейчас руководство зоопарка сократило число открытых вольеров с кенгуру и распорядилось об очистке территории от крупных камней, которые можно использовать против животных. Решается вопрос об установке систем видеонаблюдения высокой четкости, которые будут направлены не в сторону вольеров с животными, а в сторону посетителей зоопарка.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что кенгуру сломал челюсть 19-летнему австралийцу. По словам молодого человека, животные атаковали автомобиль, из которого он пытался охотиться. А один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло, задев парня по челюсти. От удара охотник потерял сознание. В местном госпитале у него диагностировали перелом челюсти. Однако операцию врачи смогут провести только через десять дней, когда спадет опухоль.
Новости по теме: В калининградском зоопарке дикие собаки убили двух кенгуру
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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