Поволжские немцы: почему за 250 лет они так и не ассимилировались с русскими

Многие народы были ассимилированы русскими и практически полностью утратили национальную идентичность. Но этого нельзя сказать о поволжских немцах, сумевших сохранить свой язык и культуру. Данный народ не затерялся среди населения огромной державы, прожив более 250 лет вдали от исторической родины.

Массовое заселение пустовавших земель

В XVIII веке наша страна существенно увеличила свои территории, превратившись в обширную империю. Земли Поволжья было необходимо заселить людьми, лояльными российской короне. Государыня Екатерина II решила, что трудолюбивые немцы как нельзя лучше подойдут для этой цели. Они-де займутся земледелием, различными ремеслами и тем самым посодействуют социально-экономическому развитию малолюдных территорий. Манифест «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу», который Екатерина II подписала в декабре 1762 года, дал старт массовому заселению Поволжья выходцами из германских земель. После окончания Семилетней войны (1756-1763 гг.) Пруссия переживала тяжелый экономический кризис. Многие немцы лишились своих владений и возможности достойно зарабатывать, а в России им пообещали обширные сельскохозяйственные угодья, налоговые льготы и поддержку властей.

Переселение носило массовый характер. Более 30 тысяч иностранцев прибыли в нашу страну в 1763-1766 годах. Из них порядка 26 тысяч человек были выходцами из германских земель. Этих людей отправили в Поволжье, на территорию современной Саратовской области , где они вскоре основали 105 поселений.

Первый фактор, объясняющий, почему поволжские немцы не ассимилировались с русскими, — это то, что они массово заселили малолюдные земли, жили в своеобразных колониях, где общались преимущественно на немецком языке и лишь со своими земляками.

Семейственность немцев

Кроме того, немцы — люди, ценящие семью. Они перебирались в нашу страну вместе с женами, детьми и со всеми родственниками. Поэтому второй фактор, заключается в том, что среди переселившихся практически не было холостых мужчин, которым нужно было бы брать в жены местных жительниц. Они были семейными людьми, а их подрастающие дети вполне могли найти невест и женихов среди «своих», что поощрялось родителями.

Прибывшие немцы не разочаровали власти Российской империи. Они активно занялись земледелием, различными ремеслами, развитием мукомольной промышленности, а позднее наладили производство хлопчатобумажных и даже шелковых тканей.

Другая религия

Немецких колонистов, по указанию императрицы Екатерины II, никто не стал насильно обращать в православие. Эти люди получили свободу вероисповедания. Но переселенцам сообщили, что любая попытка склонять русских к католицизму или лютеранству будет сурово наказана. Таким образом, третьим фактором, препятствующим ассимиляции, стала религия. Немцы старались вообще не общаться с православными, дабы не вызвать подозрений в миссионерской деятельности.

Люди, исповедующие разные религии, имеют мало точек соприкосновения. Если они не встречаются с соседями хотя бы раз в неделю во время богослужения, то они полноценно не общаются, не обсуждают новости и сплетни, не заводят дружеских отношений, и у молодежи нет возможности завести романтические знакомства. Принадлежность к разным религиозным общинам не дает зародиться ассимиляционным процессам.

Своя автономная республика

Как известно, молодая советская власть предоставила поволжским немцам право на национальное самоопределение. 19 декабря 1918 года на части территорий Самарской и Саратовской областей решением Совнаркома РСФСР была создана Автономная область немцев Поволжья, которая через пять лет преобразовалась в республику, получившую сокращенное название АССР НП. Ее столицей стал город Энгельс

Четвертый фактор, позволивший этому народу сохранить свою национальную идентичность, — это наличие собственной автономии. Впрочем, ужасы насильственной коллективизации российского крестьянства и голод, свирепствовавший в Поволжье в 30-е годы ХХ века, сполна ощутили и местные немцы. Если, по данным переписи населения СССР за 1926 года, численность этого народа превышала 379 тысяч человек, то в 1939 году сотрудники советской статистической службы насчитали 366 тысяч 685 поволжских немцев.

Язык, образование, газеты

Несмотря на общие с жителями всей страны беды, у населения автономной республики были возможности для развития своей культуры. Обучение в местных школах велось на немецком языке. На территории АССР НП работали 11 техникумов и 5 вузов. Кроме того, с 12 июня 1924 года вторым языком делопроизводства автономной республики официально являлся немецкий.

Пятый фактор — возможность учиться, работать и отдыхать по-своему. В автономии на наречии выходцев из Германии издавалась 21 газета. Клубы, дома отдыха, Немецкий национальный театр и ТЮЗ для ребятишек — все это позволяло людям воспитывать детей и жить, не отрываясь от родной культуры и языка. Какая уж тут ассимиляция?

Депортация в Сибирь и Казахстан

Впрочем, в ХХ веке немцы Поволжья в силу объективных причин, таких как оторванность от исторической родины и соседство с русскими, неизбежно начали бы утрачивать национальную идентичность, если бы не Великая Отечественная война. Уже в 1935 году, после ухудшения отношений между СССР и Германией, многие жители АССР НП подверглись репрессиям. По приказу руководства НКВД в 1937 году были арестованы все немцы, трудившиеся на объектах военной промышленности, а служивших в Советской армии офицеров просто уволили.

После начала войны автономная республика была ликвидирована решением властей СССР, вынужденных защищаться от фашистской агрессии. 28 августа 1941 года был принят указ советского правительства «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Лишь по причине своей этнической принадлежности в Казахстан, Сибирь и республики Средней Азии были насильственно депортированы порядка 440 тысяч человек. Потомки переселенцев из Германии, прибывших в Россию еще в екатерининскую эпоху, столкнулись с негативным отношением к ним со стороны миллионов жителей СССР, потерявших на войне своих родных.

Шестым фактором, исключившим саму идею ассимиляции, стали лишения, которые пришлось перенести поволжским немцам. Гонения вынудили их противопоставить себя всем остальным народам и еще сильнее сплотиться. От депортации пострадали имевшие немецкое происхождение жители не только Поволжья, но и других регионов СССР. За годы Великой Отечественной войны были переселены около 950 тысяч человек, заподозренных советским руководством в неблагонадежности.

Возвращение на историческую родину

В 90-е годы ХХ века произошел массовый отъезд немцев на историческую родину. Так, по данным всесоюзной переписи населения 1989 года, в РСФСР проживали более 842 тысяч немцев, а в 2010 году в нашей стране остались лишь немногим более 394 тысяч представителей данного народа. Некоторые попытались вернуться в Поволжье, но их желание восстановить былую автономию встретило бурю протеста со стороны жителей Саратовской и Самарской областей. Осознав тщетность таких попыток, кто-то из немцев уехал в Германию, а кто-то наладил работу национально-культурных обществ в местах их компактного проживания. Эти люди продолжают сохранять свой язык и культуру, несмотря ни на какие сложности.