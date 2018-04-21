Полицейские выдворили нелегальных иностранных рабочих за пределы РФ

В рамках мероприятий полицейскими досмотрено более 20 транспортных средств, перевозящих иностранных граждан к местам осуществления трудовой деятельности, а также проверены документы у более 50 иностранцев.

«Выявлено 17 граждан ближнего зарубежья, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 34 000 рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Двое иностранных граждан решением судебных органов подвергнуты административному штрафу в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим запретом на въезд в Российскую Федерацию в течение 5 лет.

Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.