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Полицейские выдворили нелегальных иностранных рабочих за пределы РФ
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Полицейские выдворили нелегальных иностранных рабочих за пределы РФ 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники Управлений по вопросам миграции и ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области провели комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленный на снижение уровня террористических и экстремистских угроз.
В рамках мероприятий полицейскими досмотрено более 20 транспортных средств, перевозящих иностранных граждан к местам осуществления трудовой деятельности, а также проверены документы у более 50 иностранцев.
«Выявлено 17 граждан ближнего зарубежья, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 34 000 рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Двое иностранных граждан решением судебных органов подвергнуты административному штрафу в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим запретом на въезд в Российскую Федерацию в течение 5 лет.
Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.
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