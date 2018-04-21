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Мумию женщины нашли под мостом на северо‐востоке Москвы
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Мумию женщины нашли под мостом на северо‐востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Столичная полиция начала проверку после того, как 20 апреля под Крестовским мостом нашли труп женщины, которая умерла более года назад. За то время, пока тело неизвестной лежало у путепровода на проспекте Мира, оно успело превратиться в мумию, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что на момент смерти женщине было около 50−55 лет. В настоящее время ее труп направлен в морг для дальнейшего изучения и проведения экспертизы.
Не так давно покупатель дома в Валле-дель-Пазубио на севере Италии обнаружил при осмотре интересующей его недвижимости мумифицированное тело владельца, скончавшегося почти год назад. После такой находки мужчина и его агент вызвали полицейских.
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