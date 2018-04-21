Мумию женщины нашли под мостом на северо‐востоке Москвы 

Столичная полиция начала проверку после того, как 20 апреля под Крестовским мостом нашли труп женщины, которая умерла более года назад. За то время, пока тело неизвестной лежало у путепровода на проспекте Мира, оно успело превратиться в мумию, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что на момент смерти женщине было около 50−55 лет. В настоящее время ее труп направлен в морг для дальнейшего изучения и проведения экспертизы.
Не так давно покупатель дома в Валле-дель-Пазубио на севере Италии обнаружил при осмотре интересующей его недвижимости мумифицированное тело владельца, скончавшегося почти год назад. После такой находки мужчина и его агент вызвали полицейских.