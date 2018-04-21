300 млн человек вышли из компартии КНР. Китайцы рассказывают, почему покидают её ряды

В прошлом месяце массовое движение китайцев по выходу из Коммунистической партии Китая (КПК) достигло значительного результата.

Количество китайцев, публично отказавшихся от членства в КПК и её дочерних организациях, 24 марта достигло 300 млн человек. Для сравнения, в настоящее время коммунистическая партия КНР насчитывает около 90 млн членов.

Движение по выходу из компартии началось в конце 2004 года, после того как в китайском издании Epoch Times появилась серия статей под названием «Девять комментариев о коммунистической партии Китая».

Эти статьи о происхождении партии, её сущности, исторических и нынешних преступлениях, вдохновили миллионы людей отказаться от связей с партийными организациями. На китайском языке это движение получило название «Туйдан».

Ниже приведены истории двух китайцев о том, почему они решили покинуть ряды КПК.

История Лю Лю Цзяньго работал директором Пекинского бюро по гражданским делам в ведомстве муниципальной службы. А до этого работал личным водителем у Сюэ Циньсяна, командующего 38-й армией.

Сюэ отказался вводить войска в Пекин для подавления протестующих студентов в печально известной бойне на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

За нарушение приказа Сюя немедленно поместили под домашний арест. Затем чиновника отстранили от занимаемой должности, арестовали и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Лю, как личного водителя Сюя, пытали. Он рассказал изданию Epoch Times, что после задержания его подвесили в воздухе на семь дней.

«КПК психологически уничтожает людей. Лишает достоинства и заставляет захотеть поскорее умереть, вместо того чтобы жить», — сказал Лю.

Через неделю после того как Лю с семьёй прибыли в США в октябре 2017 года, он встретил волонтёров движения «Туйдан». Он решил выйти из КПК, членом которой был 32 года.

Лю сделал это под настоящим именем, не боясь репрессий со стороны партийных властей.

В своём интервью Лю рассказал об исторических событиях, которые привели его к неверию в КПК.

Вечером 3 июня 1989 года жители Пекина попытались остановить армию, которая двигалась в сторону площади Тяньаньмэнь для подавления студентов.

А 10 лет спустя, 25 апреля 1999 года, он стал свидетелем мирного протеста 10 тыс. последователей медитативной практики Фалуньгун возле штаб-квартиры КПК в Чжуннаньхай.

Лю лично наблюдал, как в апреле 1999 года собравшиеся в Пекине последователи практики добивались освобождения незаконно арестованных и заключённых в тюрьму соратников.

«Мне довелось ехать мимо Чжуннаньхай. Я ехал медленно и просто недоумевал, как эти люди могут быть такими аккуратными и спокойными. Нигде не было мусора или беспорядка. Но я не видел ни одного организатора или кого-то, кто поддерживал бы порядок.

Только вечером я узнал, что это были последователи Фалуньгун. Там было так много людей, но все они были очень организованы. Я восхищался ими!» — сообщает Лю.

«Без КПК Китай будет намного лучше», — продолжает Лю.

Его дочь Лю Янюань, работавшая в Пекинском Бюро по гражданским делам, также вышла из коммунистического союза молодёжи под настоящим именем.

История Бая Ещё один человек, решивший покинуть ряды КПК, — Бай Цзиминь, чья жена служила офицером в военно-воздушных силах КНР.

Он часто ездил за границу по делам своего бизнеса. В результате Бая заподозрили в шпионаже и использовании брака для прикрытия шпионажа в пользу зарубежных стран.

Бай рассказал, что партийные чиновники пытались предъявить ему «доказательства» и разрушить его семью.

Шпионы следили за ним и прослушивали телефон, они выкрали его портфель и наняли бандитов, чтобы запугать. Шпионы даже попытались отравить его. Всё это вынудило Бая оставить пожилую мать, жену и детей и бежать за границу.

Бай ясно видел, насколько коррумпирован аппарат безопасности КПК.

«Они преследуют вас, но заставляют говорить, что они хорошие. Вся система полностью прогнила, но для отвлечения внимания от своих преступлений она утверждает, что где-то там орудуют воры и шпионы. КПК является крупнейшей в мире террористической организацией», — говорит Бай.

Бай, пытаясь обжаловать своё дело в местных органах власти, встретил некоторых последователей Фалуньгун и стал свидетелем жестокого обращения с ними со стороны режима.

«КПК рассматривает этих людей как врагов. КПК пытается маргинализировать их и изолировать от родственников, коллег и соседей».

По его мнению, тот факт, что КПК покинули уже 300 миллионов человек, говорит о том, что всё больше китайцев узнают правду о коммунистической партии.

Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, — медитативная практика, основанная на принципах «Истина, Доброта, Терпение».

В 1999 году бывший лидер компартии Цзян Цзэминь начал общенациональное преследование сторонников Фалуньгун, полагая, что 100 млн приверженцев этой практики подорвут авторитет партии. Об этом сообщали западные СМИ, цитируя китайских чиновников.

Для ареста и задержания последователей Цзян мобилизовал аппарат государственной безопасности.

По данным информационного центра «Фалунь Дафа», в результате пыток и жестокого обращения во время содержания под стражей погибло более 4 тыс. последователей. Но из-за трудностей в получении информации из Китая, предполагается что реальное число погибших намного больше.

Кроме того, в Китае действует чёрный рынок трансплантологии, и по данным независимых исследователей, десятки тысяч последователей Фалуньгун убиты ради продажи органов.