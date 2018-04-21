Ещё
Под окнами жилого дома в Зеленоградске устроили свалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под окнами жилого дома в Зеленоградске устроили свалку 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Зеленоградске на улице Московской 49 устроили стихийную свалку под окнами жилого дома, сразу за сквером памяти павших воинов. Зловонная куча находится прямо напротив детского сада.
По словам жильцов, эту проблему не могут решить в течение года. Городская администрации и компания, ответственная за вывоз отходов, на данный момент не смогли ответить, когда уберут помойку в центре города.
Оксана Липина, жительница Зеленоградска:
— Мы наблюдаем это безобразие постоянно, привозят мусор ночью. Сбрасывают просто с машин, как простые люди, так и с предприятий приезжают, сбрасывают. И с Куршской косы приезжают, сбрасывают, я живу на втором этаже, и мне все видно. Окна не открыть, и вот такое зловоние нам совершенно не нравится.
Вести Калининград: последние новости
Нового мэра Калининграда попросили о ночном трамвае В аэропорту Храброво в три раза подорожала парковка В Калининградской области завершилась Неделя финансовой грамотности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина87
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак151
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение