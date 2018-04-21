Под окнами жилого дома в Зеленоградске устроили свалку

Зеленоградске на улице Московской 49 устроили стихийную свалку под окнами жилого дома, сразу за сквером памяти павших воинов. Зловонная куча находится прямо напротив детского сада.

По словам жильцов, эту проблему не могут решить в течение года. Городская администрации и компания, ответственная за вывоз отходов, на данный момент не смогли ответить, когда уберут помойку в центре города.

Оксана Липина, жительница Зеленоградска:

— Мы наблюдаем это безобразие постоянно, привозят мусор ночью. Сбрасывают просто с машин, как простые люди, так и с предприятий приезжают, сбрасывают. И с Куршской косы приезжают, сбрасывают, я живу на втором этаже, и мне все видно. Окна не открыть, и вот такое зловоние нам совершенно не нравится.