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Игорь Брынцалов и Сергей Юров спили деревья во время субботника в Балашихе
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Игорь Брынцалов и Сергей Юров спили деревья во время субботника в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На субботнике 21 апреля глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров спилили старые деревья и очистили газоны от листьев. Благоустраивают территорию сегодня во всех муниципалитетах области.
Чем больше молодежь включается в работу по наведению порядка, тем лучше. Тогда они понимают, что необходимо следить за порядком, не мусорить. Из года в год наши города становятся лучше, во многом это вклад самих жителей
— Игорь Брынцалов.
В Балашихе уборка ведется уже на протяжении месяца. Здорово, что жители, предприятия и организации в этом нас поддерживают. Сегодня хорошая погода, хотя обещали дождь, значит, мы все делаем правильно
— глава городского округа Сергей Юров.
21 апреля в Подмосковье проходит общеобластной субботник, порядок наводят в каждом дворе и городе региона. Участие в мероприятии в поселке Архангельское Красногорского городского округа принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто вышел на улицы для благоустройства территории.
Субботник пройдет на территории всех муниципалитетов региона. В уборке территорий примут участие муниципальные служащие, школьники и студенты, представители общественных организаций.
Все необходимые инструменты для проведения уборки, а также мешки для мусора и резиновые перчатки участники субботника получат на месте. Пункты выдачи инвентаря развернут в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.
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