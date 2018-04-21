Игорь Брынцалов и Сергей Юров спили деревья во время субботника в Балашихе

На субботнике 21 апреля глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров спилили старые деревья и очистили газоны от листьев. Благоустраивают территорию сегодня во всех муниципалитетах области.

Чем больше молодежь включается в работу по наведению порядка, тем лучше. Тогда они понимают, что необходимо следить за порядком, не мусорить. Из года в год наши города становятся лучше, во многом это вклад самих жителей

— Игорь Брынцалов.

В Балашихе уборка ведется уже на протяжении месяца. Здорово, что жители, предприятия и организации в этом нас поддерживают. Сегодня хорошая погода, хотя обещали дождь, значит, мы все делаем правильно

— глава городского округа Сергей Юров.

21 апреля в Подмосковье проходит общеобластной субботник, порядок наводят в каждом дворе и городе региона. Участие в мероприятии в поселке Архангельское Красногорского городского округа принял губернатор Московской области Андрей Воробьев . Он поблагодарил всех, кто вышел на улицы для благоустройства территории.

Субботник пройдет на территории всех муниципалитетов региона. В уборке территорий примут участие муниципальные служащие, школьники и студенты, представители общественных организаций.

Все необходимые инструменты для проведения уборки, а также мешки для мусора и резиновые перчатки участники субботника получат на месте. Пункты выдачи инвентаря развернут в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.