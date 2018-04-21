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Капризный Стас Михайлов переплюнул Филиппа Киркорова
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Капризный Стас Михайлов переплюнул Филиппа Киркорова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Рассекречены гастрольные требования популярных в России артистов. Прихоти знаменитостей шокируют.
Гендиректор Авторадио Юрий Костин рассказал, что в категории «прихоти и капризы» долгое время лидировал Филипп Киркоров. Но его наконец победил Стас Михайлов.
В райдер певца на одном из последних концертов вошли: отдельный вагон, только машины VIP-класса Mercedes или Lexus. В гримерку артист потребовал доставить красную икру, родниковую воду и мед. Жить Михайлов согласился только в номере люкс с бильярдом. Также любимец миллионов россиянок заявил, что на все время гастролей ему нужен личный SPA-салон.
Однако не все артисты так капризны. К примеру Лолита Милявская готова ездить на обычной Оке, именно такой автомобиль встречал ее в Йошкар-Оле, передает Eg.Ru.
"Я вполне адекватно оцениваю все, что происходит вокруг. Иногда даже приходится ругаться с организаторами концертов. Я прекрасно понимаю, что, например, в Екатеринбурге или Питере можно устанавливать нормальные цены, а в каком-то городишке и 1000 рублей — это очень много", — отметила певица.
При этом самым скромным оказался Тото Кутуньо. Артист попросил у организаторов гастролей воду, хороший номер и больше ничего.
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