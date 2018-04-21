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Сталкер пробрался в дом Тейлор Свифт и лег спать
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Сталкер пробрался в дом Тейлор Свифт и лег спать 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фанат певицы Тейлор Свифт пробрался в ее дом во Флориде, воспользовался душем и лег спать. Об этом сообщает PageSix.
22-летнего жителя Флориды Роджера Альварадо задержали полицейские, прибывшие на вызов из-за того, что неизвестный пробрался в дом Свифт. Особняк был куплен несколько месяцев назад, но в настоящее время певица не живет в нем.
По словам источников издания, после проникновения в дом мужчина принял душ и уснул в пустой кровати.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли Тейлор Свифт от преследователя с веревкой и ножом, который «собирался к ней в гости».
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