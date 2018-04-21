Жители Дальнего Востока первыми в России провели субботники

ТАСС , 21 апреля. Жители регионов Дальнего Востока первыми в России провели первые субботники. В Хабаровском крае на субботник вышли около 118 тыс. человек, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Субботник прошел в Хабаровске Комсомольске-на-Амуре и семи районах края. В других районах из-за погодных условий экологическую акцию перенесли на более поздние сроки. В субботнике приняли участие около 118 тысяч жителей Хабаровского края. Неравнодушные граждане провели «генеральную уборку» на общественных территориях в городских округах и поселениях региона", — сообщает пресс-служба.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, общими усилиями было убрано 178 неорганизованных свалок, 9,2 тысяч дворовых территорий и благоустроено 120 детских спортивных площадок. Также накануне Дня Победы особое внимание было уделено санитарной очистке территорий возле мест боевой славы и воинских захоронений.

На юге Сахалина проведению субботника не помешал даже дождь. В Южно-Сахалинске на уборку вышли порядка 9 тысяч человек. Всех участников субботника обеспечили необходимым инвентарем: лопатами, метлами, перчатками и мешками для сбора мусора. В работах также было задействовано 43 единицы техники, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

По данным пресс-службы администрации приморского края, в регионе экологическая акция прошла во всех муниципалитетах. Во Владивостоке десятки журналистов и блогеров провели медиасубботник, в рамках которого убрали мыс Ахлестышева острова Русский. В Артеме субботник прошел в виде патриотической акции. Молодежь привела в порядок мемориальный комплекс, посвященный воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.