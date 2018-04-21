Рязанские автомойки подозреваются в незаконной врезке в «ливневку» города

По данным регионального минприроды, состояние «ливнёвки» в Рязани непосредственным образом сказывается на экологии окружающей среды. Организованный (как и неорганизованный) поверхностный сток с территории города — один из главных источников загрязнения окружающих водоёмов.

По данным Рязанской природоохранной прокуратуры, во время проверок в Рязани насчитали 40 водовыпусков ливнево-дренажной канализации. И ни на одном не было очистных сооружений. Между тем, в стоках обнаружили наличие моющих средств, фекалий и нефтепродуктов в таких количествах, что можно говорить о незаконных врезках в систему. Скорее всего, этим грешат владельцы автомоек и различных бытовых помещений. Выявить нарушения можно только путём инвентаризации. Соответствующее представление администрация города получила ещё в прошлом году.

«В ноябре 2017 года городские власти отчитались об итогах проверок по Московскому району, — рассказал Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин. — Однако более никакой информации от администрации не поступало. Природоохранная прокуратура предложила главе региона в мае заслушать отчёт об инвентаризации ливневых сетей на остальной части города».

В управлении благоустройства города, между тем, рассказали о том, что полный учёт сетей «ливнёвки» планируют провести только в 2019-2020 годах. И то, при условии выделения денег.