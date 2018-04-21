Жители Королева вместе с журналистами приняли участие в медиасубботнике

В подмосковном Королеве наводить чистоту в Центральном парке принялись журналисты. Там на медиасубботник вместе с жителями вышли сотрудники местного телевидения и Регионального информационного агентства Московской области . Все журналисты признались, что им важно не только писать об экологии, но и реально помочь природе — например, очистить город от палой листвы и мусора, сообщил телеканал «360».

Под звуки духового оркестра на центральной городской площади с самого утра собирается народ. Приходят целыми семьями, дворами и трудовыми коллективами. Для них предстоящий субботник — важное событие.

Мы считаем, что это дело чести каждого из нас. Потому что мы не только работники, но мы и жители этого города. Мы хотим, что бы наш город был чистым, красивым и уютным

Старт субботнику дает глава города Александр Ходырев . Обратившись к собравшимся, он напоминает — чистота города зависит от каждого жителя.

Почти миллион жителей Подмосковья вышли на субботник

Мы задачу перед собой все поставили одну — сделать наш город чистым, комфортным, сделать наш город одним из лучших городов Подмосковья

— Александр Ходырев, глава Королева.

Масштабная уборка проходит на всей территории наукограда. Однако повышенное внимание благоустройству парков и зеленых зон. В порядок приводят Комитетский лес, Костинский парк, Акуловский водоканал. Кипит работа и в центральном городском парке. На его очистку от мусора, прошлогодней листвы и веток вышли десятки жителей. Среди них —

летчик-космонавт, Герой России Елена Серова . Говорит, что за чистотой следят даже на орбите.

Мы пылесосим, протираем панели, поверхности различные, чистим решетки вентиляторов. Конечно, там листвы нет, но, тем не менее, мы наводим там свой порядок, поддерживаем этот порядок для того, что бы могли полноценно работать на борту МКС — Елена Серова,

летчик-космонавт, Герой России.

Пришедшим на субботник в парк Калинина предстоит срезать сухие ветки, побелить деревья, повесить скворечники. Работы хватает, но идет она быстро. И уже буквально через полчаса парк заметно преображается. Субботники проходят и во дворах многоэтажек. Жители высаживают деревья, красят заборы вокруг клумб и детских площадок. Работа есть для всех, даже для самых маленьких. Не остаются в стороне от уборки и представители средств массовой информации. Для них организован отдельный «Медиасубботник».

Участие в Медиасубботнике принимают не только представители городских, но и областных СМИ. Все они на несколько часов оставили ручки и блокноты и взяли в руки метелки и грабли, что бы тоже внести свою частичку в благоустройство центрального парка города

Фронт работ перед журналистами стоит большой — привести в порядок детский городок и рощу возле него. Но представителей медиасообщества это нисколько не смущает — работа идет дружно и быстро.

Королев стал четвертым городом в Московской области, где проходит «Медиасубботник». По словам его организаторов — информационного агентства «РИАМО» — главная цель — не просто привлечь внимание жителей к проблеме уборки улиц, дворов и парков, но и на деле доказать, что поддерживать чистоту — реально. Этот субботник в Королеве — не последний. До 9 мая на территории наукограда пройдут еще две масштабные уборки, принять участие в которых смогут все жители города.