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Воробьев осмотрел Архангельскую врачебную лабораторию
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Воробьев осмотрел Архангельскую врачебную лабораторию 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу осмотрел Архангельскую врачебную лабораторию, которая в ходит в состав Красногорской городской больницы №2, передает корреспондент РИАМО.
Лаборатория обслуживает 9,7 тысячи человек, из которых — почти 2 тысячи детей. Территория обслуживания включает семь населенных пунктов в радиусе 15 километров. Режим работы врачебной амбулатории двухсменный, шесть дней в неделю.
В 2015 году врачебная амбулатория переведенав новое помещение площадью 525 квадратных метров. В штате два терапевта, педиатр, врач общей практики, гинеколог, врач функциональной диагностики, стоматолог.
Амбулатория оснащена ЭКГ-аппаратами, аппаратом для определения функции внешнего дыхания, аппаратом для выслушивания сердцебиения плода, кольпоскопом, кардиотокографом, камерой «Ультралайт», электронными весами, стоматологической установкой, сухожаровым шкафом и термостатом.
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