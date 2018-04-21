Воробьев осмотрел Архангельскую врачебную лабораторию

Лаборатория обслуживает 9,7 тысячи человек, из которых — почти 2 тысячи детей. Территория обслуживания включает семь населенных пунктов в радиусе 15 километров. Режим работы врачебной амбулатории двухсменный, шесть дней в неделю.

В 2015 году врачебная амбулатория переведенав новое помещение площадью 525 квадратных метров. В штате два терапевта, педиатр, врач общей практики, гинеколог, врач функциональной диагностики, стоматолог.

Амбулатория оснащена ЭКГ-аппаратами, аппаратом для определения функции внешнего дыхания, аппаратом для выслушивания сердцебиения плода, кольпоскопом, кардиотокографом, камерой «Ультралайт», электронными весами, стоматологической установкой, сухожаровым шкафом и термостатом.