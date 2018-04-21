Ужасающее открытие: 10 тысяч редких черепах нашли в «доме террора»

Страшную находку на Мадагаскаре сделали экологи после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный затхлый запах.

Ужасную находку сделали экологи на юго-западе Мадагаскара: специалисты обнаружили в одном из маленьких двухэтажных домов сразу 10 тысяч редких черепах вымирающего вида. Об этом пишет National Geographic

Находку сделали после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный затхлый запах. Как рассказал один из экологов, когда они вместе с полицией прибыли по вызову, то будто попали в ад.

По словам специалистов, черепах было настолько много, а помещение настолько маленьким, что животные, по сути, даже не могли двигаться. Из 9888 особей 180 были мертвы, выживших черепах передали в центр спасения.