Ужасающее открытие: 10 тысяч редких черепах нашли в «доме террора» 

Страшную находку на Мадагаскаре сделали экологи после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный затхлый запах.
Ужасную находку сделали экологи на юго-западе Мадагаскара: специалисты обнаружили в одном из маленьких двухэтажных домов сразу 10 тысяч редких черепах вымирающего вида. Об этом пишет National Geographic.
Находку сделали после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный затхлый запах. Как рассказал один из экологов, когда они вместе с полицией прибыли по вызову, то будто попали в ад.
По словам специалистов, черепах было настолько много, а помещение настолько маленьким, что животные, по сути, даже не могли двигаться. Из 9888 особей 180 были мертвы, выживших черепах передали в центр спасения.
Экологи отметили, что животных явно держали в помещении для продажи, но кто организовал преступный бизнес, установить пока не удалось. Запрет на торговлю мадагаскарскими черепахами подписан 182 странами мира и Евросоюзом.