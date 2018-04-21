Территорию вокруг Зарайского кремля благоустроят в 2019 году 

Территорию вокруг стен кремля в подмосковном Зарайске реконструируют в 2019 году, в том числе набережную, сообщил РИАМО в субботу министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
«Мы в следующем году, если все будет хорошо, должны заявиться в малые города, это Зарайск, и там весь периметр вокруг кремля должен попасть в реконструкцию, в том числе и набережная, в 2018 году будет проектирование, в 2019 году будут выполнены работы, нужно выиграть конкурс», — сказал Хромушин.
Он также рассказал, что в этом году заканчивается вторая очередь реконструкции набережной в Мытищах, Демьяновский парк в Клину со спуском к реке.