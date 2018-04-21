В Орле обсудили установку бюстов героям-разведчикам

Круглый стол по вопросу установки бюстов героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова прошёл накануне, 20 апреля, в Орловском военно-историческом музее.

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, участниками мероприятия стали представители власти, заведующий военно-историческим музеем Сергей Широков , заместитель директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Виктор Ливцов, доктор исторических наук, писатель Егор Щекотихин, председатель Ассоциации общественных объединений «Общественный Союз Орловской области» Нина Лыгина, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков, представители общественности, студенты.

Участники круглого стола обсудили место для место установки бюстов героев-разведчиков из двух предложенных вариантов: сквер Танкистов и бульвар Победы. Особое внимание было уделено сохранению историко-культурного облика Орла. Было отмечено, что бюсты должны гармонично вписаться в концепцию города.

В настоящее время голосование по выбору места проходит на официальном сайте правительства Орловской области

Напомним, бюсты героям будут установлены по инициативе Орловской региональной общественной организации «Молодежное поисковое объединение „Огненная дуга“ при поддержке правительства региона. Герои-разведчики Иван Санько и Василий Образцов 5 августа 1943 года водрузили победное Красное знамя на дом№5 на площади Мира.

Бюсты будут изготовлены из бронзы, и водружены на гранитные постаменты. Высота бюста с постаментом и подиумом составит порядка 2,6 м.

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