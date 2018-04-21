Собчак и Познер поговорил о политике в Лондоне

Два известных российских телеведущих приняли участие в дискуссии о российской политике в лондонском «The spectator».

Как отметила Собчак, пропаганда с обоих сторон стала давать свои плоды, участники дискуссии радикализировались. Если собеседник не соглашался с тем, что «Путин — это современный Гитлер», его сразу записывали в «агенты Кремля».

Ксения заметила, что такие выводы наводят грусть, ведь черно-белая картина мира, которую видят многие, приводит к постоянному противостоянию и понижению уровня дискуссии. «Мне много что не нравится в России , но я патриот, и не буду соглашаться со многими мягко говоря „преувеличенными“ оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния», — написала Собчак.

Ксения добавила, что несмотря на ее замечания и эмоции после встречи, она благодарна тем, кто решил организовать такую дискуссию, и позвал ее в Лондон.