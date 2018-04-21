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Собчак и Познер поговорил о политике в Лондоне
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Собчак и Познер поговорил о политике в Лондоне 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Два известных российских телеведущих приняли участие в дискуссии о российской политике в лондонском «The spectator».
Как отметила Собчак, пропаганда с обоих сторон стала давать свои плоды, участники дискуссии радикализировались. Если собеседник не соглашался с тем, что «Путин — это современный Гитлер», его сразу записывали в «агенты Кремля».
Ксения заметила, что такие выводы наводят грусть, ведь черно-белая картина мира, которую видят многие, приводит к постоянному противостоянию и понижению уровня дискуссии. «Мне много что не нравится в России, но я патриот, и не буду соглашаться со многими мягко говоря „преувеличенными“ оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния», — написала Собчак.
Ксения добавила, что несмотря на ее замечания и эмоции после встречи, она благодарна тем, кто решил организовать такую дискуссию, и позвал ее в Лондон.
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