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Главы министерств обороны США и Японии заявили о готовности укрепить союзнические отношения
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Главы министерств обороны США и Японии заявили о готовности укрепить союзнические отношения 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Вашингтон, 21 апреля /Синьхуа/ — Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу в Пентагоне провел переговоры со своим японским коллегой Ицунори Онодэрой. Стороны заявили о готовности укрепить союзнические отношения и продолжить оказывать давление на КНДР до тех пор, пока она не откажется от оружия массового поражения и проектов баллистических ракет.
В заявлении, опубликованном Пентагоном, говорится, что Дж. Мэттис приветствовал намерение Японии пересмотреть собственную программу национальной обороны до конца текущего года. Стороны также обсудили вопросы передислокации размещенных в Японии американских войск. —0—
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