Жители тюменского дачного поселка на грани затопления после начала таяния снега

В СНТ «Рассвет» из-за замерзшей трубы под трассой вода пошла к частным домам. Тревогу забили местные жители, которые испугались, что их затопит. — Раньше вода у нас уходила через трубы, но сейчас, видимо, там всё промерзло и мусором засорилось. Также на другой стороне трассы осыпали песком территорию, поэтому потоки теперь идут в нашу сторону, — рассказывает местная жительница Вера Исаченко

Рядом с некоторыми домами образовалось небольшое озероПо всей видимости, из-за строящихся объектов ближайших предприятий потоки талой воды поменяли направление. Спасти дома от подтопления могут только трубы, проложенные под федеральной трассой. Только не справились с задачей. После жалоб жителей садового товарищества на место приехали специалисты аварийной службы. Сейчас они занимаются прочисткой водоотводных каналов. Местные жители заявляют, что если очистка не будет выполнена, то талые воды подойдут к их домам.

Сегодня, 21 апреля, аварийные службы приступили к очистке труб, уводящих воду из поселка

Ранее мы писали о домах в Зареке, которые начало топить после начала строительства жилого комплекса. Местные жители, чьи дома признаны самостроями, винят застройщика, который решил их выселить.