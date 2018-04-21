В Нижнем Новгороде продолжится работа по поддержке малых и средних предприятий

Работа по поддержке деятельности малых и средних предприятий Нижнего Новгорода будет продолжена. Об этом заявил председатель постоянной комиссии городской думы по экономике Николай Сатаев по итогам заседания 19 апреля.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы, депутаты обсудили два проблемных вопроса, которые предприниматели ранее поставили на встрече с главой города Владимиром Пановым в Торгово-промышленной палате , которая состоялась 9 апреля. Они касались начисления оплаты за водоснабжение и сокращения сроков подключения строительных объектов к системам теплоснабжения.

Как отметил Сатаев, предпринимателям необходимо оказывать помощь путем упорядочения процедур, сокращения сроков и затрат.

«Я считаю, что сейчас самые актуальные задачи новой команды — и главы города, и председателя городской Думы — состоят в том, чтобы понять людей и показать на деле, что мы заинтересованы в том, чтобы развивался бизнес, чтобы росли инвестиции, чтобы люди почувствовали, что мы о них заботимся», — подчеркнул председатель комиссии.

Он также пояснил, что необходимо более глубоко разобраться в конкретных вопросах, поставленных предпринимателями.

«Мы увидели, что стоимость водоснабжения для юридических лиц значительно выросла в результате перехода на двухставочный тариф на основании законодательных актов, которые принимались по инициативе ОАО «Нижегородский водоканал» по согласованию с РСТ. Многие торговые точки, которые входили в состав МКД и ТСЖ, отделили, и предприниматели действительно стали платить больше в разы. Наверное, люди к этому не были готовы, потому что когда они начинали бизнес, то рассчитывали на одну плату, а потом ее значительно увеличили, и бизнес стал невыгоден. Я считаю, что позиция городской администрации, главы города на сегодняшний день однозначна: мы должны понимать, что людям все сложнее и сложнее вести бизнес», — сказал Сатаев.