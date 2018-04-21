Исследование показало, что некоторые виды растений проводят в спячке до 20 лет

Международная команда ученых провела масштабное исследование информационных источников и выделила 114 видов растений из 24 семейств, которые впадают в спячку, чтобы получить выгоду в долгосрочной перспективе.

Семейство орхидных известно тем, что его представители способны «заснуть» под землей на несколько лет, а затем прорасти в более благоприятное время. В новой работе биологи показали не только другие виды растений, впадающих в спячку, но и попытались выделить причины такого поведения.

По мнению специалистов, остановка в развитии происходит из-за выгоды, которая появляется в долгосрочной перспективе. Кажется, что отсутствие воспроизводства отрицательно скажется на популяции рода, но в действительности окружающие условия могут только навредить. Анализ разных видов, включая Castilleja mollis, Cephalanthera longifolia (Пыльцеголовник длиннолистный), Cypripedium calceolus (Башмачок настоящий), и их географического положения показал, что растения «оценивают» угрозу травоядных животных, риск неблагоприятного климата и «решают», подходящий ли сейчас сезон для побегов.

Графики, показывающие отношение: (а) количества осадков ко времени спячки, (b) широты ко времени спячки, © продолжительности исследования ко времени спячки / Ecology Letters

Соавтор исследования из Сассекского университета Майкл Хатчингс (Michael Hutchings) прокомментировал:

«Вроде бы парадоксально, что растения ведут себя подобным образом. Ведь под землей они не могут производить фотосинтез, расти и размножаться. И все же наша работа показала, что многие виды растений впадают в спячку. Часть из них нашла способ питаться без фотосинтеза. Они разработали механизм, который позволил им получать углеводы и другие питательные вещества из почвенных грибков. Мы показали некоторые причины, из-за которых начинается спячка, но нам еще предстоит объяснить, как на нее влияют другие растения, погода и прочие условия».

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