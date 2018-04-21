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Воробьев принял участие в субботнике в Красногорске
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Воробьев принял участие в субботнике в Красногорске 

РИАМО 34 минуты назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в субботнике в поселке Архангельское городского округа Красногорск, передает корреспондент РИАМО.
Глава региона осмотрел отремонтированный подъезд жилого дома, дворовую территорию и пообщался с жителями.
«Очень приятно присутствовать в военном городке, все заняты, работают и в парке, и во дворе. С погодой повезло, это тоже замечательно. В каждом дворе, городе Московской области мы наводим сегодня порядок. Это добрая традиция, весенняя, подготовка к майским праздникам, к священному празднику Дню Победы. Мы все готовимся встретить его в чистоте, опрятности наших дворов, скверов, парков», — сказал Воробьев.
Губернатор поблагодарил жителей за активное участие в субботнике.
В этом году месячник по благоустройству стартовал в Московской области 14 апреля, церемониальный старт этому событию дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске. В рамках месячника по благоустройству 21 апреля во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Все неравнодушные жители смогут принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов. Кроме этого, в рамках субботника специалисты планируют провести работы по обрезке и опилке деревьев, посадке новых деревьев и кустарников, обустройству пешеходных зон и окраске бордюров и ограждений.
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