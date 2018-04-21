Воробьев принял участие в субботнике в Красногорске

Глава региона осмотрел отремонтированный подъезд жилого дома, дворовую территорию и пообщался с жителями.

«Очень приятно присутствовать в военном городке, все заняты, работают и в парке, и во дворе. С погодой повезло, это тоже замечательно. В каждом дворе, городе Московской области мы наводим сегодня порядок. Это добрая традиция, весенняя, подготовка к майским праздникам, к священному празднику Дню Победы. Мы все готовимся встретить его в чистоте, опрятности наших дворов, скверов, парков», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил жителей за активное участие в субботнике.

В этом году месячник по благоустройству стартовал в Московской области 14 апреля, церемониальный старт этому событию дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске. В рамках месячника по благоустройству 21 апреля во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Все неравнодушные жители смогут принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов. Кроме этого, в рамках субботника специалисты планируют провести работы по обрезке и опилке деревьев, посадке новых деревьев и кустарников, обустройству пешеходных зон и окраске бордюров и ограждений.