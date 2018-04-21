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Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в субботнике
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Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в субботнике 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в общеобластном субботнике.
«По всему Подмосковью мы сегодня проводим субботники! Спасибо всем, кто принимает в этом участие», — написал Воробьев в своем Twitter-аккаунте.
Акция «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» проходит во всех муниципалитетах региона и является центральным событием месячника благоустройства, стартовавшего в Московской области 14 апреля.
На общеобластной субботник вышли порядка 1 миллиона жителей региона, в уборке задействовано около 6 тысяч единиц техники.
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