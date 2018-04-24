Воробьев поблагодарил организаторов областного субботника и жителей за участие в мероприятии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник поблагодарил неравнодушных жителей Подмосковья за участие в общеобластном субботнике 28 апреля и отметил работу организаторов, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что в субботнике приняли участие порядка 1 миллиона человек.

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на подготовку к майским праздникам, особенно празднованию Дню Победы, и подготовку к акции «Бессмертный полк». Он поручил главам проинформировать жителей о времени, месте и порядке проведения акции.

"Обращаю внимание глав на важность подготовки к празднованию 9 мая. Соцподдержка ветеранов — наш приоритет", — сказал Андрей Воробьев.