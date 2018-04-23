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Около миллиона жителей Подмосковья поучаствовали в общеобластном субботнике
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Около миллиона жителей Подмосковья поучаствовали в общеобластном субботнике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Организаторов и активных граждан поблагодарил глава региона Андрей Воробьев.
В общеобластном субботнике, который состоялся 21 апреля, приняли участие более миллиона человек. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил организаторов субботника и активных жителей Подмосковья. Об этом сообщил телеканал «360».
В рамках субботника жители области проводили уборку дворов и подъездов, чиновники наводили порядок в парках. Губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями наводил порядок в одном из дворов поселка Архангельский.
"Это большое дружное мероприятие, которое мы с вами провели. Хочу поблагодарить всех тех, кто его организовывал. И, конечно, участников, наших жителей, которые отложили дела, вышли во дворы, приняли участие. Кто-то сажал деревья, кто-то красил скамейки, кто-то подметал дороги. Все это является для нас очень важным и очень приятным. Такие мероприятия мы будем и дальше проводить", — сказал Андрей Воробьев.
Также Андрей Воробьев отметил, что 12 мая состоится еще одна традиционная акция — «Лес Победы», в рамках которой жители Московской области смогут высадить сады и фруктовые деревья.
"Акция уже стала традиционной. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей смогут в своих городах посадить новые сады, аллеи, фруктовые деревья. В общем, принять участие в важных и добрых акциях", — сказал губернатор.
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