Около миллиона жителей Подмосковья поучаствовали в общеобластном субботнике

В общеобластном субботнике, который состоялся 21 апреля, приняли участие более миллиона человек. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил организаторов субботника и активных жителей Подмосковья . Об этом сообщил телеканал «360».

В рамках субботника жители области проводили уборку дворов и подъездов, чиновники наводили порядок в парках. Губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями наводил порядок в одном из дворов поселка Архангельский.

"Это большое дружное мероприятие, которое мы с вами провели. Хочу поблагодарить всех тех, кто его организовывал. И, конечно, участников, наших жителей, которые отложили дела, вышли во дворы, приняли участие. Кто-то сажал деревья, кто-то красил скамейки, кто-то подметал дороги. Все это является для нас очень важным и очень приятным. Такие мероприятия мы будем и дальше проводить", — сказал Андрей Воробьев.

Также Андрей Воробьев отметил, что 12 мая состоится еще одна традиционная акция — «Лес Победы», в рамках которой жители Московской области смогут высадить сады и фруктовые деревья.

"Акция уже стала традиционной. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей смогут в своих городах посадить новые сады, аллеи, фруктовые деревья. В общем, принять участие в важных и добрых акциях", — сказал губернатор.